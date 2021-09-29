В Приморье восемь сотрудников ГИБДД стали фигурантами дела о взятке

СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника краевого межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России и семи других участников преступной группы. Они подозреваются в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как полагает следствие, в течение трех последних лет подозреваемый вместе с подчиненными и гражданскими лицами брал взятки от граждан, обеспечивая им положительную оценку при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Пока известно о двух эпизодах передачи денег - в размере 65 тысяч рублей и 50 тысяч.

Преступление раскрыли сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого УМВД начали внутреннюю проверку.