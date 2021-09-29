В Забайкалье мужчина заманил домой девятилетнюю девочку и изнасиловал

Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ) в отношении 42-летнего жителя города Нерчинска. Мужчина обманом заманил к себе домой девятилетнюю девочку и там надругался над ней.

"После совершенного преступления злоумышленник скрылся", - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Его нашли спустя два дня в одном из соседних районных центров. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи собираются ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.