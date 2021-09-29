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29.09.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье мужчина заманил домой девятилетнюю девочку и изнасиловал

Текст: Дина Непомнящая

Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ) в отношении 42-летнего жителя города Нерчинска. Мужчина обманом заманил к себе домой девятилетнюю девочку и там надругался над ней.

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"После совершенного преступления злоумышленник скрылся", - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Его нашли спустя два дня в одном из соседних районных центров. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи собираются ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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