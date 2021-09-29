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29.09.2021 05:17
Рубрика: Общество

Леопарду нужен крестник

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 223(8574)
"Земля леопарда" ищет человека, который даст имя и станет Хранителем для дикой кошки "Leo 181F"
Leo 181F в одной из 400 фотоловушек национального парка "Земля леопарда" - гигантском доме диких кошек на территории более 471 тысячи гектаров. Фото: Предоставлено парком "Земля леопарда" Leo 181F в одной из 400 фотоловушек национального парка "Земля леопарда" - гигантском доме диких кошек на территории более 471 тысячи гектаров. Фото: Предоставлено парком "Земля леопарда"
Leo 181F в одной из 400 фотоловушек национального парка "Земля леопарда" - гигантском доме диких кошек на территории более 471 тысячи гектаров. Фото: Предоставлено парком "Земля леопарда"

Знакомьтесь: Leo 181F. Имя похоже на обозначение робота из какого-то фантастического романа или фильма. Но наша Лео - живая. Умница, красавица. И, кстати, завидная невеста - живет на юге, у нее тысячи гектаров земли.

Фото: iStock
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Лео - юная самка дальневосточного леопарда. Ей около трех лет, и пока еще нет собственного имени. Южанка она в том смысле, что обитает в южной части национального парка "Земля леопарда", недалеко от Владивостока.

В 2019 году эту красавицу зафиксировала одна из сотен фотоловушек - замаскированных камер. Как отмечают сотрудники парка, на снимках она все еще напоминает котенка, но по меркам породы молодая дама: в меру упитанна и активна. Немного неженка. А еще у нее гордая осанка, уверенные взгляд и поступь.

Почему до сих пор нет личного имени (язык не поворачивается произнести слово "кличка")? По правилам "Земли леопарда", имя дает Хранитель.

- Хранитель - это человек, который становится "крестным", следит и участвует в судьбе пятнистой кошки, - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова. - Для Leo 181F мы сейчас ищем Хранителя.

Как расшифровать нынешнее имя? Leo - леопард. А буква и цифры?

Мария Окулова: Leo 181F, цифры - это порядковый номер леопарда в нашей базе "Земля леопарда". F/M - это пол зверя: female/male.

Стивен Сигал назвал своего леопарда Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана. Дима Билан - Виктором, Памела Андерсон - Памелой

Сколько стоит содержание и сохранение леопардов для Хранителя?

Мария Окулова: Сумму пожертвования определяет Хранитель сам. В дикой природе России фиксируется всего 110 леопардов, с каждым потенциальным Хранителем мы общаемся лично. Многое зависит от степени вовлеченности в нашу работу и готовности помогать.

Слышал, что можно стать Хранителем и без денег - работая в парке волонтером. А как стать волонтером "Земли леопарда"?

Мария Окулова: Написать на kedrpad@mail.ru либо tourism@leopard-land.ru и сообщить о готовности бескорыстно помогать в сохранении природы, сопроводив заявку краткой анкетой о себе и своих возможностях. В зависимости от ситуации помощь может потребоваться в разное время и по разным направлениям. От уборки леса и проведения экскурсий до переводов текста и дизайнерской работы. В лице Хранителя леопарда мы надеемся увидеть человека, который уже не раз помогал в работе по сохранению редчайших кошек, и статус Хранителя предполагает погруженность в эту тему.

Журналисты и блогеры тоже ведь могут стать Хранителями?

Мария Окулова: Все верно. Хранителем леопарда, к примеру, является "Комсомольская правда": долгое время в газете выходила специальная вкладка, посвященная дальневосточному леопарду. Другие примеры - информационное агентство "ВладНьюс", которое также имело специальную рубрику, посвященную работе "Земли леопарда", а также журнал ФСБ России "Пограничник", в котором вышла и продолжает выходить серия материалов о работе национального парка "Земля леопарда". Среди блогеров Хранителей пока нет, но все возможно.

А чтобы журналисту стать Хранителем леопарда, тоже необходимо связаться с нами: напишите на kedrpad@mail.ru или press@leopard-land.ru. Расскажите, почему вы хотите стать Хранителем и какую помощь готовы оказать.

Знаю, что среди обладателей титула Хранитель леопарда спецпредставитель президента Сергей Иванов, полпред Юрий Трутнев, телеведущий Николай Дроздов, актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон, певец Дима Билан и другие. Хочется подробностей: у какого леопарда Хранитель - Стивен Сигал? Почему стала Хранителем Памела Андерсон? Какой вклад в сохранение дальневосточного леопарда внес Дима Билан?

Мария Окулова: На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Стивен Сигал купил на благотворительном аукционе право стать Хранителем самки леопарда и тем самым внес свой вклад в сохранение популяции. Сегодня она - Королева Борте, названа так Сигалом в честь первой жены Чингисхана, которая славилась своей плодовитостью. Вклад Королевы Борте в сохранение своей породы существенный, она родила сразу троих котят.

Памела Андерсон - не только актриса и модель, но также известная экоактивистка. На Восточном экономическом форуму во Владивостоке проявила интерес к работе по сохранению дальневосточного леопарда и предложила свою бескорыстную помощь в распространении информации об этой редкой кошке. Так стала Хранителем леопарда, который действительно привлек внимание к теме его сохранения.

А как назвала свою кошку?

Мария Окулова: И леопарда, и Хранителя зовут одинаково: Памела. Есть дети и внуки.

Фото: iStock
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А у Билана что за зверь?

Мария Окулова: Дима Билан известен своей экологической сознательностью. Он лично принимал участие в тушении лесных пожаров, регулярно навещает фонды помощи животным, спасает бездомных кошек и с радостью поддержал идею стать одним из информационных рупоров "Земли леопарда". Он понимает, что Хранитель леопарда - не просто титул, но также ответственность, которая предполагает вовлеченность в проблему и готовность поддержать работу национального парка. Своему леопарду дал имя Виктор, вложив в него смысл "победитель".

Дима Билан при рождении был Виктором, но потом поменял имя... Кстати, о креативности. ФСБ в лице своего журнала как назвали своего крестника? Или крестницу?

Мария Окулова: Крестницу. Это грациозная самка Leo 121F, ее назвали Границей.

Можно я назову Leo 181F юной леопардессой?

Мария Окулова: Мы не считаем это ошибкой и допускаем такое название самок леопарда (смеется). В целом это калька с английского - leopardess, что переводится как самка леопарда.

Конкретно

Хранитель может:

Гордиться тем, что вносит вклад в возрождение популяции самой редкой крупной кошки на планете. Нет, кроме шуток: а разве это не достойный повод для гордости? Мир сошел с ума от котов и кошек, домашних и защищать не надо, они и так как сыр в масле и никуда с нашей планеты не денутся. А у тебя - особая кошка, которую важно сохранить на Земле.

Обладать уникальными фото и видео с подопечным леопардом.

Регулярно получать сведения о том, как живет твой леопард.

Использовать свой титул и всю съемку с леопардом по своему усмотрению, в том числе и в коммерческих целях.

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