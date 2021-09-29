Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

В нижегородском аэропорту имени Чкалова в ночь с 28 на 29 сентября совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Барнаул. Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок рейса.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время полета бортпроводники оказали женщине первую помощь. Командир воздушного судна запросил посадку в Нижнем Новгороде. Сотрудники аэропорта вызвали "скорую". После приземления самолета женщину госпитализировали в одну из нижегородских клиник.

После этого самолет продолжил полет в пункт назначения и благополучно приземлился в Барнауле.