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29.09.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

В Ижевске начался суд над экс-министром строительства

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 223(8574)
В Ижевске прошло первое судебное заседание по делу экс-министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взятки в 14 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Пожаловались на бывшего чиновника предприниматели, у которых он, по мнению следствия, потребовал деньги за заключение договоров и их своевременную оплату. Как Ястреб шел к аресту?

Фото: РИА Новости
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Из Москвы в республику он приехал в августе 2017-го и возглавил "Управление государственной экспертизы проектов" при минстрое Удмуртии. Через два месяца Иван Ястреб стал и. о. министра, а в мае следующего года избавился от приставки "и.о.". В начале 2019-го перешел на работу в подведомственное минстрою "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства" (ТПО ЖКХ). Предприятие оказывало услуги по проектированию, строительству и капремонту котельных, сетей водо-, газо- и теплоснабжения. Тогда Ястреб сообщил, что его предприятие не только продолжит эту работу, но и начнет возводить социальные объекты.

В 2020 году ТПО ЖКХ стало генподрядчиком по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Деньги выделялись в том числе и по нацпроекту "Здравоохранение". Республиканские власти планировали открыть 87 новых ФАПов, однако сделать это не успели.

31 октября 2020 года Ивана Ястреба арестовали. Ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах взяточничества, хищении денег ТПО ЖКХ и мошенничестве.

В августе 2021 года Ястреб признал свою вину. Как пояснили в прокуратуре, максимальное наказание, предусмотренное за вышеперечисленные преступления законом, - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Следующее заседание суда назначено на 30 сентября - в четверг должны пройти допросы свидетелей.

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