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29.09.2021 08:30
Рубрика: Общество

В Нижегородской области начали выписывать электронные рецепты

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 223(8574)
Борская центральная районная больница (ЦРБ) стала первым медицинским учреждением региона и одним из первых в стране, в котором врачи смогут выписывать электронные рецепты.
Фото: AP Photo
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Это стало возможным благодаря оснащению больницы программным комплексом "Региональная система льготного лекарственного обеспечения". Рабочая группа, в состав которой вошли представители фармацевтических предприятий, регионального минздрава, медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и Борской ЦРБ, приняла систему и подвела первые итоги ее опытного использования.

По словам Александра Кулакова, специалиста одного из фармацевтических предприятий, система расположена в облачном хранилище, у каждого врача есть логин и пароль для входа в нее. Выписанные электронные рецепты врач заверяет своей цифровой подписью.

На основании рецепта пациенту выдается QR-код, с которым он может получить льготные лекарства в аптеке. Сотрудник аптеки, зайдя в систему, по коду увидит объем и дозировку препарата, который необходимо выдать.

- Самый большой плюс системы - в ее ориентированности на пациента, - считает Кулаков. - Учетная запись привязана к конкретному человеку, поэтому в его электронной медицинской карте останутся все данные о том, какие препараты, в каком количестве и в какие сроки он получил или должен получить. Преимущества региональной информационной платформы и в том, что система оснащена российским программным обеспечением.

Кстати

Система соответствует всем требованиям Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она защищена от утраты персональных данных, позволяет обмениваться информацией с медицинскими и фармацевтическими организациями, пациентскими сервисами.

Уже с 1 ноября 2021 года системой будут оснащены все больницы Нижегородской области. Вся техническая подготовка проведена, для врачей заводятся электронные подписи. Сейчас региональный минздрав занимается корректировкой нормативной базы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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