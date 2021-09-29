Всероссийский форум "Проф-IT.2021" прошел в Нижнем Новгороде

Необходим скорейший переход всех госуслуг на цифровые платформы, причем с помощью отечественного программного обеспечения, - таким оказался общий посыл всех выступлений, прозвучавших на всероссийском форуме региональной информатизации "Проф-IT.2021" в Нижнем Новгороде.

Здесь были представлены 35 стендов от ведущих предприятий страны, разработавших программы для упрощения всяческих взаимодействий в сфере управления. Замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов отметил, что процесс цифровизации идет даже в таких консервативных сферах, как, например, избирательный процесс.

- Мы видим, что этот механизм понравился многим, и он на сегодня востребован - среди всех зарегистрировавшихся на дистанционное голосование явка составила более 90 процентов, и нам понятно почему: это удобно, - сказал Качанов.

Он также добавил, что сейчас государство идет по пути максимально быстрого реагирования на обращения населения путем внедрения сервисов обратной связи. Например, во многих регионах внедрены программы отслеживания жалоб в социальных сетях.

На "Проф-IT.2021" также назвали лучшие цифровые государственные услуги по итогам голосования за премию "Народное признание", проводившегося в онлайн-режиме до 13 сентября. В номинации "Большие данные" первое место занял проект "Цифровая налоговая мобилизация. Система инвентаризации и пространственный анализ объектов недвижимости" из Нижегородской области. Наши земляки создали систему, позволяющую объединить все сведения об объектах недвижимости из различных источников (Росреестра, ФНС, данных архивов БТИ и прочих), постоянно обновлять их и на основе данных рассчитать выпадающие доходы бюджета. Разработка внедрена в регионе в 2020 году.

- Мы создали программный продукт, позволяющий правительству работать с неплательщиками налогов, нарушителями, которые не ставят объекты недвижимости на кадастровый учет или используют земельный участок не по фактическому назначению, - рассказал руководитель проекта Дмитрий Булгаков.

Между тем

Робот Николай из Перми одержал победу в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Его "куратор" Александра Пресмакова, представитель компании-разработчика, рассказала корреспонденту "РГ", что Николай работает в одном из МФЦ, снижая нагрузку на живых сотрудников. "Он консультирует, может провести экскурсию, выдать справку", - пояснила Александра Пресмакова.