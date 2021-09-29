Почему педагоги из разных регионов переезжают в Омскую область

Программа "Земский учитель", стартовавшая в стране в 2020-м, набирает популярность в Прииртышье. В прошлом году в омские сельские школы приехали педагоги из трех регионов России, в этом - уже из десяти, в том числе из Краснодарского края. Каждый учитель при переезде получил миллион рублей. Однако у решения сменить прописку есть не только финансовые причины.

- Когда ты молод, сидеть на одном месте неинтересно, хочется других впечатлений и опыта. Мне 29, и я всегда мечтал побывать в Сибири. Поэтому рванул, как только появилась такая возможность. Думаю, мне это пойдет на пользу. И деньги, конечно, тоже не помешают, - поделился с "РГ" учитель истории и обществознания Максим Наливайко из Армавира Краснодарского края.

Школа села Тихвинка, где работает Максим, небольшая: 127 учеников и 19 учителей. Коллеги встретили "переселенца" с радостью. С пятиклассниками новый классный руководитель тоже нашел общий язык. Узнав, что на Кубани он успешно занимался художественной самодеятельностью, Максиму дополнительно поручили вести уроки музыки. Пока, на взгляд нового учителя, оснащение классов оставляет желать лучшего. Но это временное явление. Недавно Тихвинская школа подключилась к сети региональных центров современного образования "Точка роста". Значит, скоро здесь будут и современные компьютеры, и 3D-принтеры, и квадрокоптеры, и очки виртуальной реальности.

Всего с начала действия программы "Земский учитель" в Омской области трудоустроили девятнадцать педагогов. Всем пришлось выдержать конкурс, который в этом году составил два человека на место. Рекордсменом по обновлению кадров стала Полтавская школа N2, штат которой пополнили сразу четыре учителя - физики, информатики, начальных классов и иностранного языка.

- Мы испытывали острую потребность в кадрах, и не один год, - сообщила "РГ" директор школы Надежда Лозинская. - Поэтому подали большую заявку на участие в программе. В результате к нам приехали коллеги из областного центра, а также два многодетных учителя из Республики Алтай. Конечно же, главным вопросом был жилищный. К счастью, к его решению подключилась администрация района, которая выделила приезжим благоустроенные ведомственные квартиры. Еще одному педагогу дали место в учительском общежитии, другому компенсируют расходы на съемное жилье.

Кстати, в числе новичков - учитель иностранного языка из омского лицея и региональный эксперт комиссии по ЕГЭ Наталья Тимошенко. Школа искала специалиста на эту вакансию три года, и вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Причина моего переезда за городскую черту - пандемия, - признается Наталья Тимошенко. - Из-за коронавирусных ограничений на предприятии мужа начались простои и сокращения, в результате он лишился работы. А зарплаты, которую я получала в лицее, оказалось недостаточно, чтобы выплачивать ипотеку. Пришлось искать способ погасить кредит. В Полтавку я приехала одна. Дочь, которая учится в последнем классе профильной гимназии и готовится к поступлению в вуз, осталась с отцом. С семьей видимся в выходные, благо проблем с транспортом нет. Конечно, волнение было. Но теперь я даже рада, что сделала этот шаг. Сельская жизнь разительно отличается от городской. И ребятишки здесь другие - более внимательные, послушные, уважительные. Без дорогущих гаджетов и показухи. Здесь все напоминает добрые традиции советской школы. Я как будто в детство вернулась.

По словам Натальи, в школе уже сложилась настоящая команда педагогов-новичков. Бытовых проблем в райцентре нет: все привычные магазины под рукой, как в большом городе. Кабинет иностранного языка оснащен компьютером, проектором, интерактивной доской. Зарплата не меньше, чем в областном центре, плюс льготы для сельских педагогов и доплата за классное руководство. И главное - проект помог семье выбраться из кредитной кабалы.

Только что приехавшие учителя пока привыкают к новым условиям. А как сложилась судьба тех, кто оказался в сибирской глубинке год назад?

- Все десять земских учителей работают, нареканий нет, - сообщил "РГ" главный специалист отдела кадровой политики министерства образования Омской области Анвар Ганеев. - Пять человек уже потратили свой миллион рублей на покупку жилья. Так что есть надежда, что они закрепятся в регионе.

Кое-кто из приехавших педагогов уже это подтверждает.

- Нас все здесь устраивает, - говорит учитель математики Ульяновской средней школы Сергей Рыжих. - В коллектив я вписался очень быстро. Ученики прекрасные. Жена поступила в ОмГПУ и тоже работает в нашей школе. Дети устроены. Зарплату платят регулярно. Жилье мы пока не купили, миллиона оказалось мало, но уже присмотрели подходящий дом и будем брать ипотеку. Я рад, что переехал в Омскую область из Димитровграда и стал участником программы. Это дает не просто работу в сельской школе, но и высокий статус.

По словам специалистов, земские учителя - люди очень разные. Объединяет их то, что они не закостенели и хотят изменить свою судьбу. Кто-то решил вернуться в профессию или переехать ближе к родственникам, кто-то оказался безработным. Программа предусматривает трудоустройство в селах, рабочих поселках и городах с населением до пятидесяти тысяч человек. Земские учителя, получив единовременную выплату, должны отработать в деревенской школе пять лет. Однако за это время многое может измениться.

- В жизни человека возникают разные обстоятельства. Поэтому каждый участник программы волен выйти из нее, когда посчитает нужным, - подчеркивает Анвар Ганеев. - Однако в этом случае он должен полностью вернуть государству деньги.

Кстати

Сейчас специалисты думают, как дать больше возможностей для участия в программе "Земский учитель" выпускникам вузов, которые из-за отсутствия опыта, конечно же, уступают в конкурсном отборе педагогам со стажем. Впрочем, современная молодежь начинает работать очень рано. Возможно, разрабатывая новое положение, эксперты учтут студенческую практику, деятельность в качестве волонтеров, бойцов педагогических отрядов, а также подработку по специальности во время учебы в университете. Сельские школы, коллективы которых сейчас имеют довольно солидный средний возраст, очень заинтересованы в молодых кадрах. И создавать для этого условия - вполне логично.

Требуются легкие на подъем

В 2022- 2023 годах по программе "Земский учитель" в омских селах планируют трудоустроить 18 человек. И хотя нынешний учебный год уже в разгаре, в рамках программы-2021 вакантно еще одно место. Если вы имеете педагогическое образование и легки на подъем, возможно, оно для вас. Телефоны министерства образования Омской области: (3812) 35-70-00 (доп. 2862), 8-965-977-72-15.

Дефицит - не только в селах

Пока государство сосредоточилось на поиске учителей для сельских школ, но педагогов уже не хватает и в крупных городах. Так, в Томске есть острая потребность в учителях физики - как рассказал проректор Томского политехнического университета Михаил Соловьев, перед началом нынешнего учебного года практически все школы - партнеры вуза обратились в университет с просьбой помочь найти предметника или организовать дополнительные занятия по физике.

- Это серьезная проблема для инженерных вузов, - отметил Михаил Соловьев. - Из-за низкого уровня преподавания физики в школах у нас становится меньше абитуриентов.

Между тем в Новосибирске в дефиците оказались учителя младших классов. Количество первоклашек растет, а с учителями не все так просто. По данным HeadHunter Сибирь, им готовы платить до семидесяти тысяч руб-лей в месяц (при средней оплате труда учителя в Новосибирской области 45,3 тысячи рублей), но вакансии остаются свободными. Также в Новосибирской области не хватает предметников по гуманитарным наукам (это двадцать процентов вакансий), учителей иностранных языков (восемнадцать процентов), информатиков и математиков (пять и шесть процентов соответственно). В целом Новосибирск входит в топ-10 российских регионов, где есть нехватка специалистов в сфере образования: количество вакансий в 2021 году в этом секторе выросло почти в три раза.