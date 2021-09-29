"РГ" создала в Кузбассе шестую народную библиотеку

Очередную гуманитарную акцию "Книги - в добрые руки" провел филиал "Российской газеты" в Кемеровской области. На сей раз народную библиотеку из 1200 томов мы создали для жителей отдаленного поселка Лесной.

Собрания сочинений русских и зарубежных классиков, приключения, фантастику, публицистическую, историческую, детскую и другую литературу предоставили читатели "РГ" в Кемерове и Новосибирске, Государственная научная библиотека Кузбасса имени Василия Федорова и детская библиотека Централизованной библиотечной системы Топкинского муниципального округа.

Из областного центра в Гурьевск гуманитарный груз доставили на машине Топкинского цементного завода. А уже оттуда книжки перевезли в Лесной. Стеллажи плюс дополнительную партию литературы предоставила Гурьевская центральная модельная библиотека имени Михаила Небогатова.

Разместили народную библиотеку прямо в фойе старенького деревянного клуба, куда мы приехали вместе с коллегами из районной газеты "Знаменка". Михаил Шолохов и Агата Кристи, Уильям Теккерей и Юлиан Семенов, Тарас Шевченко и Александр Дюма... Расставленные по полочкам книги все желающие с удовольствием берут и читают. Без отметки в формуляре. А кто-то, наоборот, решил своими книжками поделиться с библиотекой. На то ведь она и народная. Когда-то Лесной был отделением богатого совхоза-миллионера с главной усадьбой в поселке Раздольном.

"В 1990-е все начало распадаться и постепенно рассыпалось... Сейчас народ больше на угольных разрезах работает, а многие уехали, - говорит 78-летняя Галина Андрейчук. - И мои внуки живут в столицах. У дочки квартира в Москве, на 18-м этаже. Садовый участок за сто километров от города. Я у нее пожила немного, но... потянуло домой. Деревня есть деревня. Когда-то ко мне соседи в очередь за вышитыми салфетками выстраивались - молодым на приданое. А какие веселые свадьбы мы играли!.."

Разместили народную библиотеку прямо в фойе старенького клуба

Библиотека в поселке раньше была. Но уже и старожилы не помнят, когда ее не стало. Сельский клуб, к слову, не так давно тоже оказался под угрозой закрытия: из-за невыполнения муниципального задания, в которое входит и оказание платных услуг. Из последних сейчас практикуется разве что продажа входных билетов на дискотеки. Но в условиях, когда в населенном пункте стремительно сокращается население, вписаться в современные требования к бюджетным учреждениям культуры становится все сложнее. "Одна многодетная семья переехала жить в Сочи - и мы лишились сразу пяти ребятишек, которые и в каникулы, и в будни в клубе пропадали", - сетует Ирина Дождикова.

На стенах, покрытых еще советской штукатуркой (говорят, никаким гвоздем ее не пробьешь), - целая галерея портретов односельчан, отслуживших в армии начиная с 1950-го по 2020-й. Это уже традиция: каждый вернувшийся из рядов Вооруженных сил односельчанин приносит фото из дембельского альбома. Чтобы все смотрели и гордились. Некоторые просят: "Повесьте мое рядом вон с тем парнем, мы были с ним в Чечне". И про земляков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, Раиса Банникова и ее юные помощники информацию по крупицам собирают.

На фронт, как выяснилось, уходили целыми семьями. Состав "Бессмертного полка" с каждым годом больше. Могилы тех, у кого не осталось в Лесном родных и близких, приводят по весне в порядок.

...Так или иначе, но пока очаг культуры в Лесном действует. И он же - избирательный участок. А с появлением народной библиотеки поводов для посещения клуба у местных жителей стало больше. В 2022-м появится еще один, очень важный: почитать свежий номер "Российской газеты" - Недели". Годовая подписка уже оформлена.

P.S. При помощи читателей и партнеров нашей газеты народные библиотеки также открылись в отдаленных и труднодоступных поселках Кузбасса Шор-Тайга, Эльбеза, Усть-Анзас, Ортон и Теба. Всего за шесть лет, начиная с 2016 года, собрано и передано в добрые руки более шести тысяч книг.