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29.09.2021 08:50
Рубрика: Происшествия

В Томске муж вернул в кризисный центр похищенную жену с детьми

Текст: Наталья Граф

Житель Томска вернул в кризисный центр "Маленькая мама" свою супругу вместе с детьми.

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- Мужчина сам привез их в кризисный центр, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по томской области Елена Лебедева.

По предварительным данным, женщина с детьми чувствуют себя удовлетворительно, физического насилия по отношению к ним не применялось.

Напомним, сотрудники кризисного центра сообщили, что их подопечная с двумя несовершеннолетними детьми была похищена мужем по дороге в школу. Они рассказали, что томичка обратилась к ним за помощью как жертва домашнего насилия. Последние две недели она проживала в приюте вместе с детьми. Женщина рассказала, что супруг много лет подряд избивал ее, унижал и привязывал.

Сейчас томская полиция проводит проверку.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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