В Томске муж вернул в кризисный центр похищенную жену с детьми

Житель Томска вернул в кризисный центр "Маленькая мама" свою супругу вместе с детьми.

- Мужчина сам привез их в кризисный центр, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по томской области Елена Лебедева.

По предварительным данным, женщина с детьми чувствуют себя удовлетворительно, физического насилия по отношению к ним не применялось.

Напомним, сотрудники кризисного центра сообщили, что их подопечная с двумя несовершеннолетними детьми была похищена мужем по дороге в школу. Они рассказали, что томичка обратилась к ним за помощью как жертва домашнего насилия. Последние две недели она проживала в приюте вместе с детьми. Женщина рассказала, что супруг много лет подряд избивал ее, унижал и привязывал.

Сейчас томская полиция проводит проверку.