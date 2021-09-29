Десять лучших туристических маршрутов конкурса "Открой свою Россию"

Плыть под парусом на яхтах по морям, идти по горным тропам, ночевать в палатке и любоваться красотой природы и культуры своей страны скоро пригласят туристов в России. Путешественникам предложат новые необычные, захватывающие маршруты. В стране подошел к финалу конкурс "Открой свою Россию". Организовало его Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Ростуризма, минэкономразвития, минприроды и минкультуры. Конкурсную комиссию возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Более 30 финалистов пройдут акселерационную, то есть обучающую программу для совершенствования и продвижения своих проектов. На карте России в итоге появится 99 концептуальных турмаршрутов. Финальный отбор пройдет после завершения акселерационной программы в ноябре, рассказали "РГ" в АСИ. Народное голосование пройдет с 8 по 14 ноября на сайте zagorizont.me. Лучшим проектам присвоят статус "Национальный брендовый маршрут". Десятка самых необычных маршрутов - в нашем обзоре.

Байкал - Аляска

Один из наиболее уединенных маршрутов, соединяющий места, связанные с историей освоения купцами Востока России. Три года назад группа путешественников прошла от Байкала до Аляски на парусном катамаране "Искатель", повторив путь сибирских купцов, по которому никто не ходил последние 150 лет. Так родился этот маршрут. Он объединяет 12 регионов и проходит вдоль Охотского и Берингова морей через 15 городов и поселков, в числе которых Иркутск, Улан-Удэ, Якутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь. В будущем по всему пути экспедиции появится сеть тематических отелей. Один из них уже начали строить на коллективные инвестиции более 50 предпринимателей.

Пешком по Кавказу

Через горы от Каспийского до Черного моря проложат тропу длиной более двух тысяч километров. Так что даже туристы без опыта горных походов и без специального снаряжения смогут с комфортом пройти по маршруту. Позже на тропе не появятся отели.

Пеший тур включает посещение заброшенного села Санакари, села Шиланша, где возможно организовать фотоохоту на диких животных, село-крепость Кала-курейш со средневековой мечетью и мавзолеем правителей Кайтага. Путешественники также посетят ремесленные центры Дагестана - Кубачи и Балхар.

Путешествие по глухим деревням между Ладогой и Онегой

Маршрут сочетает активный и этнографический туризм. Путешественники смогут лучше узнать историю, культуру и природу страны на примере малочисленного народа вепсов. Сегодня их насчитывается всего около шести тысяч человек. За пять дней путешественники посетят глухие деревни Вепсского леса, прогуляются по берегу Онежского озера и посетят заброшенный маяк Самбой 1926 года постройки.

Аристократический weekend в Петрушово

Атмосферный маршрут выходного дня погрузит путешественников в историю и прошлое не только Рязанской области, но и конкретного человека - Ирэн Коммо, француженки, предки которой принадлежали к русскому дворянскому роду Объедовых. Она восстановила родовую усадьбу Петрушово и превратила ее в комплекс сказочных деревянных домов с французским шиком. В ходе двухдневного путешествия туристы увидят "Рязанскую Норвегию" - деревню Шумашь, полюбуются церковью без единого гвоздя, прокатятся на лодке по Оке, послушают вечерний романс на рояле, посетят готический храм в Гусе-Железном и антикварный рынок в Касимове.

Узоры на кинжале

Маршрут увлекает туристов в горные селения Дагестана, где путешественники знакомятся с людьми, хранящими секреты народных промыслов.

Продолжительность тура - три дня. Туристы посетят центры ремесленного производства - села Харбук и Кубачи. Харбук - крупнейший центр ремесленного производства в республике. По преданию, сюда пришли сто лучших кузнецов Греции, сопровождавших Александра Македонского во время его походов. Жители села Кубачи уже в период средневековья были мастерами металлообработки высочайшего класса.

На маршруте есть и природные достопримечательности - Сулакский каньон, который по глубине превышает озеро Байкал. Путешественники также увидят село Кала-Корейш - так называемую дагестанскую Атлантиду, которую от людей укрыла не вода, а горные перевалы.

По Русскому Северу в Карелии на парусных яхтах

От участников путешествия по Белому морю не потребуется специальной подготовки и яхтенного опыта. Но будут ночевки в спальном мешке на борту яхты или в палатке. По берегам заливов с карельскими ландшафтами туристы увидят древние поморские поселения, традиционные рыбацкие домики и заброшенные слюдяные выработки. Посетят также путешественники Соностров - древнюю рыбацкую стоянку, идеальное место уединения и медитации на чистейших водоемах. В программе еще и трекинговый маршрут к водопаду и купание в чистейшей речной воде.

Жители древних сел Харбук и Кубачи в Дагестане хранят секреты народных промыслов. Фото: PhotoXPress

Этнокольцо Бурятии

Круглогодичный маршрут рассчитан на пять дней по пяти районам республики, начиная с ее столицы - Улан-Удэ. Город стоит на слиянии рек Уда и Селенга. Основан как военный форпост на восточных рубежах Российской Империи первопроходцами казаками.

В Иволгинской долине, у подножия хребта Хамар Дабан, расположены буддийские дуганы, священные ступы. Считается, что эта территория обладает сильнейшей энергетикой. В селе Новоселенгинск предусмотрена экскурсия по 11 залам музея, который является первым музеем, посвященным декабристам Забайкалья, а в Ацагатском дацане - обряд "Гороо". В ходе обряда путешественники совершают обход вокруг монастыря, по пути вращая молитвенные барабаны с буддийскими мантрами. У местных духов - сахюсанов - они просят удачного путешествия по Байкалу, Бурятии. А еще в программе тура посещение восточного побережья Байкала.

Алтайская хрупкость

Побывать на этом необычном маршруте по Алтайскому краю было бы полезно всем школьникам. Они увидят и прочувствуют красоту природы и задумаются о том, как сохранить ее, передав другим поколениям.

Дети наблюдают за пони, оленями, верблюдами, маралами в зоопарке, а в живой природе - за млекопитающими, птицами, редкими растениями, бабочками. Путешественники посетят озеро Лебединое (Светлое), уникальное тем, что здесь зимуют дикие лебеди-кликуны. Также в маршрут включено посещение Белокурихи - города-курорта у отрогов Чергинского хребта, стоящего на границе гор и степи и известного своим целебным воздухом и радоносодержащими источниками.

Калуга - Марс. Русская утопия, космос и Никола-Ленивец

В этом концептуальном маршруте реализована связь между прошлым и будущим, баланс между образованием и развлечением. А изюминкой маршрута является общение с уникальными людьми. Туристов приглашают изучить утопическую и космическую идентичность калужской земли. Калуга - особенный город в русской истории. Архитекторы создавали его как некий Петербург-на-Оке, а жили в городе главные русские философы-космисты Николай Федоров, Константин Циолковский и Александр Чижевский. Сегодня в Калуге построена "идеальная" фабрика "Мануфактура Боско", а неподалеку от города космические по своему масштабу арт-объекты парка "Никола-Ленивец". За три дня участники увидят классическую Калугу с ее музеем космонавтики, интересным как по форме, так и содержанию; усадьбу купца Золотарева с мраморными спальнями и модернистскими экспозициями, современную фабрику и арт-парк, где пообщаются с его создателем и идеологом Николаем Полисским.

Астраханское "Мертвое море"

Астраханское "Мертвое море" - озеро Баскунчак - пока мало известно туристам. Это озеро - своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящее основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытое толщей осадочных пород. Уникальный водоем питается за счет источников. По одному из преданий, озеро произошло из соленой похлебки, выплеснутой вблизи Богдо великим Далай-Ламой, который присел отдохнуть и пообедать на склоне горы Большое Богдо.