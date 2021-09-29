Санатории Кавказских Минеральных Вод привлекают все больше россиян

Спрос на санаторно-курортное лечение в регионе Кавказских Минеральных Вод в этом году вернется на уровень доковидного 2019 года, уверены представители туриндустрии. Набирают популярность программы реабилитации после перенесенного коронавируса, да и в целом россияне стали более ответственно относиться к своему здоровью.

Гостей сейчас интересуют различные программы оздоровления, рассказывает руководитель одного из самых крупных санаториев Кавминвод Нина Гринько. "Наконец-то население России начинает понимать важность укрепления своего здоровья. Я знаю немало семей, которые ездили отдыхать за границу, а теперь приезжают к нам для восстановления", - говорит она.

Здравницы Кавминвод выигрывают конкурентную борьбу у зарубежных санаториев не только по стоимости лечения. В России, подчеркивают специалисты, в целом предлагается комплексный продукт. Гостей наблюдают терапевт и узкие специалисты, им назначают минеральные воды, медицинские процедуры, составляют программу диетического питания - и все это в одном пакете услуг. Кроме того, стоит добавить еще и впечатления от туристических маршрутов. В Ставропольском крае множество исторических и архитектурных достопримечательностей, которые могут посетить гости санаториев. В итоге здесь легко совместить оздоровление и насыщенный отпуск, проехать по историческим маршрутам, совершить гастрономические открытия.

Комплексный продукт в сочетании с уникальными природно-климатическими условиями делают регион Кавминвод лидером в санаторно-курортном лечении и оздоровлении в России. В регионе много сухих и солнечных дней, теплое лето и мягкая зима. Такой климат высоко ценят курортологи. В регионе сосредоточено более 100 источников целебной минеральной воды тридцати различных типов. Кстати, в тех же чешских Карловых Варах, для сравнения, насчитывается лишь более 60 источников, в немецком Баден-Бадене - всего более 20.

Курортный регион Кавминвод образуют четыре города - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. Они действительно уникальны по своему географическому расположению, поскольку находятся рядом друг с другом, и при этом располагают отличающимися друг от друга природными лечебными факторами, говорит президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. Именно сочетание лечебных факторов расширяет диапазон применения этого курорта. Прежде всего, здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания. Также курорты Кавминвод подходят для лечения заболеваний бронхолегочной системы - за счет воздуха, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта - за счет применения природных лечебных вод, которые содержат радон, железистые и другие соединения, указывает эксперт.

В регионе легко совместить оздоровление и насыщенный отпуск, проехать по историческим маршрутам, совершить гастрономические открытия

Значение рекреационных ресурсов Кавказских Минеральных Вод было закреплено еще в 1803 году, когда император Александр I подписал рескрипт о признании региона лечебной местностью государственного значения, отмечают в Федерации профсоюзов Ставропольского края. Свой статус курорт подтвердил в 1863 году после основания в Пятигорске Русского бальнеологического общества. Деятельность общества оказала большое влияние на развитие курортного дела на всех отечественных курортах. Общество разрабатывало рекомендации по применению бальнеотерапии, грязелечению, физиотерапии, показания и противопоказания по применению минеральных вод. Накопленный более чем за 70 лет опыт был использован при создании в 1920 году Бальнеологического института в Пятигорске.

В советский период курорт стал настоящим оздоровительным центром, доступным для всех слоев населения. В таком качестве регион Кавказские Минеральные Воды закрепился в массовом сознании.

За два века в регионе были изучены возможности лечения различных заболеваний и накоплен опыт использования местных рекреационных ресурсов. Сейчас Ставропольский край прочно удерживает лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг и является одним из крупнейших курортных регионов России. Развитию курортного потенциала в регионе уделяют большое внимание. Действует государственная программа Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".

Тем временем за всю историю развития курорта у каждого города сформировался свой лечебный профиль. В Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы. В Ессентуках специализируются на заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей, нарушений обмена веществ. Пятигорск ориентирован на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, а также кожных и гинекологических заболеваний. В Железноводске лечат заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, а также нарушения обмена веществ.

Месторождения целебных вод сосредоточены на небольшой территории, что делает их доступными для гостей курорта. При этом источники Пятигорска и Кисловодска по химическим свойствам и лечебному воздействию схожи с источниками Украины, Литвы и Германии, а источники Железноводска - с источниками Чехии. Так что у гостей Кавминвод поистине широкий выбор. К тому же в регионе есть уникальное месторождение лечебной грязи озера Тамбукан.

С учетом спроса в крае создали разветвленную инфраструктуру для приема гостей. Сейчас здесь действует почти 600 коллективных и специализированных средств размещения, которые способны принять одновременно около 50 тысяч отдыхающих. Ядро индустрии гостеприимства Кавминвод, конечно, составляют 123 санатория и пансионата с лечением общей емкостью 32,4 тысячи мест.

С начала 2021 года общий турпоток на Ставрополье составил более 700 тысяч человек, сообщили "РГ" в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Места в санаториях края бронируют примерно за месяц. Курорты Кавказских Минеральных Вод функционируют круглогодично. Сейчас забронировано около 30 тысяч путевок на лечение в санаториях края.

Гостям курортов Кавминвод предлагают множество оздоровительных программ, спа-процедуры, велнес и традиционную медицину. В программы санаторно-курортного лечения входит посещение акватермальных комплексов. Термальная вода бывает разных типов, температур и по-разному может воздействовать на организм. Некоторые воды можно принимать внутрь, а другие используются только для купания, ванн и лечебных процедур. Многие источники находятся на территории санаториев или баз отдыха.

Вода в термальные бассейны поступает с глубины в несколько тысяч метров. Она насыщена микроэлементами - кальцием, натрием, цинком, йодом, калием, кремнием. Помимо лечения широкого спектра заболеваний, термальная вода оказывает общее благотворное воздействие на организм, омолаживает кожу. Перед посещением бассейнов медицинские работники санаториев расскажут, как правильно принимать термальные ванны, чтобы получить максимальную пользу.

Помимо бальнеолечения оздоровлению на курортах Кавказских Минеральных Вод способствуют климатотерапия, ландшафтотерапия, аэротерапия. Это инновационный формат индустрии здоровья. Во всех городах-курортах для отдыхающих открыты курортные парки, прогулочные зоны.

Здравницы Кавминвод выигрывают конкурентную борьбу у зарубежных санаториев и по стоимости лечения, и тем, что предлагают комплексный продукт

Среди уникальных методов оздоровления представители санаторно-курортного комплекса региона называют применение радоновых ванн для заболеваний костно-мышечной системы. Преимуществом такой терапии является сохранение эффекта от лечения до года и даже больше.

Чтобы получить наиболее выраженный лечебный эффект, отдыхающим советуют принимать минеральную воду. Санатории городов-курортов оснащены питьевыми галереями и бюветами. Сюда минеральные воды поступают по минералопроводу непосредственно из скважин. Так удается сохранить свойства и химический состав термальных источников в первозданном виде.

Минтуризма края совместно с санаториями проработало вопрос применения на постоянной основе программ по реабилитации и оздоровлению тех, кто переболел коронавирусом. Все санатории разработали специальные комплексы процедур, направленные на укрепление иммунитета и повышение выносливости организма. Лечебное воздействие направлено в первую очередь на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Программа "Реабилитация после COVID-19" действует на постоянной основе и направлена на восстановление функции органов дыхания и физической активности, улучшение работы системы кровообращения и других систем организма, уменьшение симптомов, связанных с перенесенной пневмонией.

Целебные процедуры способствуют восстановлению жизненной емкости легких, повышению уровня насыщения крови кислородом, повышению работоспособности мышц и их восприимчивости к нагрузкам. В рацион пациентов добавляют белок и витамины, которые способствуют восстановлению полноценного питания. Сотрудники санатория также следят за сном гостей, проходящих программы реабилитации, стабилизируют их психоэмоциональное состояние. Для неврологической реабилитации санатории Кавминвод также предлагают пройти курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, гидропатии, гидрокинезиотерапии, лечебной физкультуры. Применяется эта программа так же, как профилактика для повышения и укрепления иммунитета.