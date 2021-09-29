В инфраструктуру городов-курортов КМВ вложат около 50 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень мероприятий, направленных на развитии Кавказских Минеральных Вод. Большая часть будет реализована на средства федерального бюджета. До 2026 года в города-курорты планируется вложить более 50 миллиардов рублей.

В список вошло 41 мероприятие, 24 из них помогут решить первоочередные проблемы региона - в частности улучшить состояние коммунальной инфраструктуры и дорог. Также они позволят привлечь больше инвестиций в санаторно-курортный комплекс. Три касаются реконструкции и расширения очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, для них источники финансирования уже определены. Для остальных - а в их числе строительство транспортных развязок, путепроводов, благоустройство курортных зон и парков, создание инвестиционных площадок - источники уточняются.

В перечень входят мероприятия, цель которых - развитие трех питьевых и бальнеологических курортов КМВ: Железноводска, Кисловодска и Ессентуков. В частности, на Железноводск потратят свыше семи миллиардов рублей. Средства пойдут, помимо прочего, на благоустройство городского озера и сквера Каррас, обновление курортной зоны, строительство канатной дороги на горах Железная и Развалка, прокладку в этом направлении инженерных и транспортных сетей.

На Ессентуки предусмотрено направить около 5,6 миллиарда рублей, в том числе деньги потратят на создание туристско-рекреационной зоны у городского озера, благоустройство Лечебного парка и Театральной площадки. В Кисловодске планируют реконструировать проспект Победы и дорогу к инвестиционной площадке "Солнечная долина", а также построить объездную трассу "Западный обход".

В крае уже приступили к реализации этих проектов. На недавнем заседании регионального правительства, прошедшего под председательством губернатора Владимира Владимирова, обсудили предстоящий план действий. Глава Ставрополья поручил членам кабмина сформировать "дорожную карту" для реализации программы и подготовить проектно-сметную документацию на каждый объект.

Кстати, ранее сообщалось, что в Кисловодске модернизируют всю систему водоотведения. Из-за увеличившегося населения города и возросшего турпотока существующая инфраструктура уже не справляется с объемами поступающих отходов.

Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы. С него и планируют начать, чтобы повысить его надежность и увеличить пропускную способность с 28 до 68 тысяч кубометров в сутки. Как пояснили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, помимо этого будут построены разгрузочные коллекторы и канализационные насосные станции. Стоимость строительно-монтажных работ предварительно оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Параллельно подготовлено техническое задание на проектирование второй нитки межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов КМВ. Из бюджета на этот объект выделено 400 миллионов рублей.

"Реализация этих мероприятий благотворно повлияет на экономику не только Ставропольского края, но и близлежащих районов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также предусмотрена разработка мастер-плана региона КМВ", - отметили в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

Выделены значительные средства на улучшение коммунальной инфраструктуры и дорог Кавминвод и привлечение инвестиций

В ведомстве пояснили, что Кавминводы занимают достаточно компактную территорию площадью чуть более пяти тысяч квадратных километров, всего они включают семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. В макрорегионе развита маятниковая миграция, поэтому одна из целей плана - создание рабочих мест.

На КМВ ежегодно отдыхает около миллиона человек. Как сообщили в минтуризма СК, в регионе уже реализуют проекты в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс". Поэтому утвержденные правительством РФ мероприятия удачно дополнят планы региональных властей в этом направлении. В частности, предусмотрено создание инвестиционных площадок, где, согласно прогнозам, благодаря частным инвестициям на сумму свыше 77 миллиардов рублей удастся открыть новые пансионаты, санатории, гостиницы и построить сопутствующую инфраструктуру. Курировать КМВ будет один из заместителей председателя правительства Ставрополья.

Развитию рекреационной отрасли способствует и национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который начали реализовывать в 2021 году. Бизнес-сообщество уже проявило к нему активный интерес. Нацпроект предусматривает различные виды господдержки, например, льготные кредиты на строительство и реконструкцию коллективных средств размещения. Предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от трех до пяти процентов годовых. Срок действия кредитного договора - до 15 лет. Также на грантовую поддержку могут рассчитывать общественные и предпринимательские инициативы, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма.

"В крае создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов, которые вкладывают средства в строительство и реконструкцию санаториев, гостиниц и объектов досуга. Так, за последние годы в КМВ построены и введены в эксплуатацию около 80 объектов в туристской сфере на общую сумму около 70 миллиардов рублей, - сообщили в минтуризма Ставрополья. - А благодаря реализованным за пять лет на территории Кавминвод крупным инвестиционным проектам коечная емкость выросла более чем на две тысячи мест".

Сейчас на Ставрополье воплощается в жизнь 41 инвестиционный проект санаторно-курортного и туристского направления на общую сумму более 45 миллиардов рублей. Благодаря этому появится около семи тысяч новых мест размещения и 4,7 тысячи рабочих мест. Общий коечный фонд в крае превысит 60 тысяч мест, что, естественно, скажется на росте турпотока. Инвестиционные проекты предполагается реализовать до 2024 года. А уже в 2021-м на территории края завершится строительство двух крупных объектов - в санаториях "Источник Железноводск" и Mayrveda Kislovodsk.

Кстати, дополнительный импульс развитию КМВ придал эксперимент с курортным сбором. С 2018 года за счет него получено более 800 миллионов рублей. Это позволило привести в порядок 48 объектов курортной инфраструктуры. До конца 2022-го благодаря сбору планируется реализовать еще свыше 60 мероприятий.

Позиция

Владимир Владимиров,губернатор Ставропольского края:

- Нам предстоит большая работа, связанная с проектированием объектов, включенных в комплексный план развития городов Кавминвод. Профильным структурам уже поручено подготовить план мероприятий и приступить к реализации программы. Речь идет о развитии КМВ на годы вперед, причем решаются проблемы не только отдельных городов-курортов и соседних населенных пунктов, а всей территории Кавказских Минеральных Вод. Воплощение в жизнь данной концепции, к которой на Ставрополье шли давно, стало возможным благодаря поддержке федерального центра и президента РФ.

Туристский поток в край за восемь месяцев 2021 года превысил 800 тысяч человек, и это несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Ожидаем еще больших показателей, так что Кавминводы должны быть готовы к растущему интересу как со стороны сограждан, так и со стороны гостей страны.

Николай Мурашко, генеральный директор компании "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск":

- План комплексного развития КМВ актуален, так как формировался с участием всех заинтересованных сторон, в том числе курортного сообщества. Он учитывает разновекторное развитие городов КМВ, предусматривает мероприятия, направленные на сохранение лечебных ресурсов, например, целебной грязи озера Тамбукан, и на рациональное использование минеральных вод. И, самое главное, в нем прописано обеспечение КМВ системами водоснабжения, водоочистки, канализации, что для региона особенно важно. План предусматривает финансирование строительства конкретных объектов, в первую очередь инженерных сетей, канализационного коллектора от Кисловодска в сторону Ессентуков и Пятигорска, очистных сооружений. Это значимо для нашего региона, так как поможет в решении экологических проблем.

Актуальные задачи - благоустройство парков, терренкуров, водоемов, строительство канатной дороги в Железноводске, велодороги, оптимизация транспортных развязок в Пятигорске и Кисловодске, новых въездов в города. Не менее важно - определение точных границ природоохранных санитарных зон, где формируются целебные источники.

Тем временем

Полным ходом идет реконструкция дороги Минводы - Кисловодск. Стоимость работ - 6,2 миллиарда рублей. Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", трассу расширяют с двух до четырех полос. Магистраль связывает местный аэропорт со всеми городами-курортами КМВ и центрами отдыха в Карачаево-Черкесии. Ежедневно по ней проезжает более 10 тысяч автомобилей. По данным экспертов, в течение десяти лет их число может увеличиться вдвое. Работы не обойдут стороной и столицу СКФО - Пятигорск.