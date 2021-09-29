На Русском Севере открыли "съедобный" музей древних овощей

Территорию для музея овощей предложила каргополка Мария Клочев. А идея овощного ренессанса возникла у Марии и ее земляков в клубе жителей Каргополя во время встреч "Зеленые истории":
- Цель - обустройство общественных пространств, придомовых территорий. Причем не важно, за забором они находятся или нет, - говорит руководитель проектной деятельности региональной Ассоциации общественных организаций Екатерина Забалдина.
Дело в том, что культура огородничества в маленьком одноэтажном Каргополе очень развита:
- Она является здесь для многих частью и смыслом жизни, - говорит участник проекта, бренд-стратег из Москвы Наталья Рыбальченко.
Кстати, исконные северные семена сегодня сохранены в коллекции Всероссийского института генетических ресурсов имени Вавилова в Петербурге.
По словам Натальи, с вавиловским институтом есть предварительная договоренность "проращивать" генофонд в исторических огородах России:
- На Севере он сегодня редко используется. В основном здесь в ходу привозные семена: универсальные, например, голландские.
Конечно, поставщиком номер один пастернака в Европу нам уже не стать, но вернуть спаржу, петровскую репу, мангольд и духовитые травы вполне возможно.
А пока с редкими семенами участникам проекта помогает популяризатор исторических огородов из Москвы Наталья Иванкевич: первые исторические культуры, посаженные в сентябре, "под снег", дадут всходы в мае.