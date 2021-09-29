На Русском Севере открыли "съедобный" музей древних овощей

В Каргополе открылся "съедобный" музей под открытым небом. Местные энтузиасты начали выращивать здесь традиционные для Русского Севера овощи, за последние сто лет вытесненные привозными культурами.

Территорию для музея овощей предложила каргополка Мария Клочев. А идея овощного ренессанса возникла у Марии и ее земляков в клубе жителей Каргополя во время встреч "Зеленые истории":

- Цель - обустройство общественных пространств, придомовых территорий. Причем не важно, за забором они находятся или нет, - говорит руководитель проектной деятельности региональной Ассоциации общественных организаций Екатерина Забалдина.

Дело в том, что культура огородничества в маленьком одноэтажном Каргополе очень развита:

- Она является здесь для многих частью и смыслом жизни, - говорит участник проекта, бренд-стратег из Москвы Наталья Рыбальченко.

Кстати, исконные северные семена сегодня сохранены в коллекции Всероссийского института генетических ресурсов имени Вавилова в Петербурге.

По словам Натальи, с вавиловским институтом есть предварительная договоренность "проращивать" генофонд в исторических огородах России:

- На Севере он сегодня редко используется. В основном здесь в ходу привозные семена: универсальные, например, голландские.

В Россию возвращается петровская репа

Конечно, поставщиком номер один пастернака в Европу нам уже не стать, но вернуть спаржу, петровскую репу, мангольд и духовитые травы вполне возможно.

А пока с редкими семенами участникам проекта помогает популяризатор исторических огородов из Москвы Наталья Иванкевич: первые исторические культуры, посаженные в сентябре, "под снег", дадут всходы в мае.