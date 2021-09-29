В Петербурге раскрыли финансовые махинации на 150 млрд рублей

В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность сети фирм по обналичиванию денег. Участники схемы зарегистрировали целую сеть компаний, которые не вели никакой фактической хозяйственной деятельности, но по документам их совокупный оборот достигал 150 миллиардов рублей.

Как сообщает ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования уголовного дела проведено более 60 обысков, по месту жительства подозреваемых изъято более 20 миллионов рублей, а также драгоценности, оружие и боеприпасы.

В СК по Петербургу отмечают, что уголовное дело возбуждено по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем". Предполагаемый руководитель группы - адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области.

В следствии полагают, что из-за деятельности этой сети фирм, в бюджеты всех уровней не было заплачено налогов на сумму более чем 890 миллионов рублей.