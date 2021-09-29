Двух пассажиров сняли с самолета Краснодар-Афины за пьяный дебош

Полицейские сняли с самолета, вылетающего из Краснодара в Афины, двух пассажиров за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как выяснилось, при движении воздушного судна к взлетно-посадочной полосе командир экипажа принял решение о возврате на стоянку и отстранении от полета пассажиров за ненадлежащее поведение.

Два молодых человека мешали окружающим тем, что громко пели песни и нецензурно выражались, а рядом сидящие пассажиры жаловались на резкий запах алкоголя, исходящий от них. На замечания бортпроводников возмутители спокойствия не реагировали.

Полицейские доставили 32-летних жителей Свердловской области в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Краснодар. Мужчин направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Судебным участком № 37 Карасунского внутригородского округа Краснодара нарушителям назначен административный арест на пять суток. Наказание они будут отбывать в спецприемнике для административно задержанных в Тимашевске.