В Адыгее начальник изолятора отпустил "вора в законе" в медклинику

СК по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания отдела МВД России по Майкопу, допускавшего поездки "вора в законе" в медклинику. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Как выяснилось, обвиняемый без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, неоднократно давал незаконное указание о выводе следственно-арестованного из помещения ИВС и его конвоирование в одну из частных медицинских клиник Майкопа. В один из таких дней арестованный получил возможность встречи со своей дочерью на длительное время без должного контроля за его поведением.

В результате этого правоохранительные органы утратили контроль над осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.