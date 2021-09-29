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29.09.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области закрыли школу из-за угрозы обрушения

Текст: Наталья Коротченко
Фото: администрация муниципального образования "ЗАТО Знаменск" Фото: администрация муниципального образования "ЗАТО Знаменск"
Фото: администрация муниципального образования "ЗАТО Знаменск"

В школе № 236 города Знаменск Астраханской области приостановили занятия в связи с возникшей угрозой обрушения несущих конструкций здания.

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Как сообщает администрация города, такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в школе введен режим повышенной готовности. Как сообщили "РГ" в учебном заведении, все 807 учеников будут временно посещать занятия в гимназии № 231.

Режим установлен пока на два месяца. В настоящее время администрация заключает договор на тщательное обследование здания, после чего примет окончательное решение о дальнейшей эксплуатации школы.

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