В Астраханской области закрыли школу из-за угрозы обрушения

В школе № 236 города Знаменск Астраханской области приостановили занятия в связи с возникшей угрозой обрушения несущих конструкций здания.

Как сообщает администрация города, такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в школе введен режим повышенной готовности. Как сообщили "РГ" в учебном заведении, все 807 учеников будут временно посещать занятия в гимназии № 231.

Режим установлен пока на два месяца. В настоящее время администрация заключает договор на тщательное обследование здания, после чего примет окончательное решение о дальнейшей эксплуатации школы.