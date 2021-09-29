В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 1350 детей

В краснодарской школе № 65, расположенной в Прикубанском городском округе по улице Дорожной, сегодня днем произошло возгорание. В общей сложности было эвакуировано 1,5 тысячи человек, из них 1350 - дети.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о происшествии поступил дежурному диспетчеру краснодарского спасательного гарнизона сегодня в 15.11.

Прибывшие через десять минут на место первые подразделения выяснили, что воспламенилась сушилка для рук в туалетной комнате. Огонь удалось потушить до приезда спасательной техники. Никто не пострадал, однако часть занятий были отменены.