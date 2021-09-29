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29.09.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 1350 детей

Текст: Анна Юркова

В краснодарской школе № 65, расположенной в Прикубанском городском округе по улице Дорожной, сегодня днем произошло возгорание. В общей сложности было эвакуировано 1,5 тысячи человек, из них 1350 - дети.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о происшествии поступил дежурному диспетчеру краснодарского спасательного гарнизона сегодня в 15.11.

Прибывшие через десять минут на место первые подразделения выяснили, что воспламенилась сушилка для рук в туалетной комнате. Огонь удалось потушить до приезда спасательной техники. Никто не пострадал, однако часть занятий были отменены.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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