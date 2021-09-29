В Симферополе детский тренер осужден на 13 лет за совращение учениц

В Симферополе суд вынес приговор 70-летнему тренеру по пулевой стрельбе, который обвинен в совершении развратных действий в отношении юных спортсменок.

Привлекший внимание правоохранителей преступный эпизод имел место в октябре 2020 года в одной из спортивных школ Симферополя. Обвиняемый зашел в раздевалку, когда 13-летняя спортсменка осталась там одна и, как следует из материалов уголовного дела, совершил в отношении нее развратные действия, не связанные с применением насилия. Девочка, вырвавшись из помещения, рассказала о посягательствах своей матери. Следователи возбудили дело и выяснили, что этот случай - далеко не единственный.

- По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортшкол города Симферополя, с февраля 2017-го по сентябрь 2020-го совершил несколько эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц, - пояснили в пресс-службе СК.

Суд вынес обвинительный приговор по нескольким пунктам статей 132 и 135 УК РФ, предусматривающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Пожилой тренер проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.