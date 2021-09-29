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29.09.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

Курганская чиновница оформила на себя квартиру вдовы ветерана ВОВ

Текст: Валентина Пичурина

В Курганской области задержали бывшую главу Шастовского сельсовета Варгашинского района. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочиями и мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По версии следствия, в 2020 году глава заключила муниципальный контракт с предпринимателем на вырубку более 330 кубов леса. Но сделала это не в интересах сельсовета, а чтобы избежать наказание за отсутствие противопожарного разрыва в населенном пункте. Бизнесмен распорядился древесиной, как посчитал нужным, а бюджет потерял 1,7 миллионов рублей.

Вскрылась еще одна нехорошая история с участием экс-главы. В 2016 году она незаконно завладела однокомнатной квартирой 64-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Чиновница выполняла функции нотариуса в сельсовете. Пользуясь доверием вдовы, она переоформила в качестве подарка полученную женщиной квартиру сначала на себя, потом на своего родственника. В итоге, она продала жилплощадь за миллион с лишним рублей, а деньги взяла себе.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курганской области. Во время обысков в доме у подозреваемой изъяты ценные для следствия документы и предметы. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Борьба с коррупцией

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