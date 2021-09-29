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29.09.2021 08:34
Рубрика: Экономика

На Урале компании-фантомы делали сливочное масло из неизвестного сырья

Текст: Татьяна Воробьева

Алтайский Россельхознадзор раскрыл схему ввода в оборот потенциально опасной молочной продукции. След привел в Свердловскую область - на производственные площадки, не существующие в действительности.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Система "Меркурий" выявила в Зауралье 50 компаний-фантомов

Как передает пресс-служба федерального контролирующего органа, в сентябре в ходе анализа данных ФГИС "Меркурий" выяснилась любопытная деталь: некий бизнесмен из Екатеринбурга за месяц умудрился из 110 килограммов пастеризованного молока сделать аж 67 450 килограммов сливочного масла. Но это физически невозможно, поскольку для изготовления всего килограмма продукта нужно минимум двадцать кило исходного сырья.

Затем товар, судя по информации в системе, объединили с тем, что хранился на складе, и всю партию общим весом 180 500 килограммов направили другому индивидуальному предпринимателю - в Березовский. Там "масло" перефасовали в упаковку меньшего объема - по 180-500 граммов и по 10-20 кило.

Продукция разошлась через посредников в магазины и социальные учреждения более чем в тридцати регионах - от Алтая до Новосибирской области и центральной части России.

Свердловское управление Россельхознадзора провело проверку. Выяснилось, что по указанным адресам бизнесмены деятельность не ведут, никаких цехов по производству масла в Екатеринбурге и Березовском нет. Площадки признаны фантомными и исключены из системы "Цербер", регистрация уполномоченных лиц в системе "Ветис.Паспорт" аннулирована.

Таким образом, новые партии продукции неизвестного происхождения на продовольственный рынок не попадут. Уже оказавшееся на прилавках "масло" изымут, а вся информация будет предана в правоохранительные органы.

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