На Урале наказали коллекторов за звонки человеку, не бравшему кредит

В Екатеринбурге приставы через суд привлекли к ответственности организацию, которая требовала вернуть долг от человека, не занимавшего деньги в микрофинансовой организации.

Житель Екатеринбурга, которому звонили с угрозами и требованием погасить задолженность, обратился в УФССП по Свердловской области, сообщают в пресс-службе ведомства. С него требовали вернуть долг по кредиту - 11 тысяч, который со временем за счет штрафов и пени вырос до 21 тысячи.

В административном расследовании приставы выяснили, что звонки были сделаны с телефонов организации, которая по договору с микрофинансовой компанией взыскивала деньги. А также то, что обратившийся займов не брал.

Звонившие превышали допустимое количество телефонных вызовов - больше одного в сутки, больше двух раз в неделю и больше восьми в месяц. Взыскатели тревожили человека в выходные с восьми вечера и до девяти утра, а в будние - с десяти вечера до восьми утра.

По итогам расследования арбитражный суд привлек ООО к ответственности по статье о нарушении законодательства при взыскании долгов (часть 2 статьи 14.57 КоАП РФ) и назначил штраф - 150 тысяч.