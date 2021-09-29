В Екатеринбурге ищут двух пропавших девочек-подростков

Почти неделю продолжаются поиски в Екатеринбурге и области двух девочек-подростков.

Как сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, школьниц разыскивают с 23 сентября. Этим занимаются личный состав екатеринбургской полиции и волонтеры.

"Все, кто располагает информацией о девочках, могут сообщать ее по телефону 102(02)", - уточнили в МВД.

Между тем, согласно распространенным в соцсетях и СМИ ориентировкам регионального поисково-спасательного отряда "Прорыв", обеим пропавшим екатеринбурженкам по 14 лет, обе носят очки для коррекции зрения.