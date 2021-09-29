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29.09.2021 09:43
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT

Текст: Евгения Думанская

Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать YouTube-каналы RT и снять с них все ограничения.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube

Как отметили в ведомстве, подобные действия нарушают принцип свободного распространения информации в интернете и являются актом цензуры по отношению к российским СМИ.

При этом, по информации Роскомнадзора, YouTube нередко прибегает к цензуре контента российских СМИ под формальными предлогами, а ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания RT уже неоднократно накладывались.

Российское ведомство требует прекратить нарушения, иначе будет рассмотрен вопрос о блокировке видеосервиса.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - цитирует "Интерфакс" сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В Google это объяснили нарушениями условий использования сервиса.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии YouTube Правительство Минцифры Роскомнадзор РГ-Видео

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