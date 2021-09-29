Счетная палата нашла нарушения при реализации госпрограмм

Анализ Счетной палаты выявил недостатки при реализации некоторых госпрограмм. Один из главных - слабо выраженная динамика показателей. Как отмечается в отчете аудиторов, при формировании и утверждении госпрограмм страдает качество их планирования и отсутствует мотивация ответственных исполнителей.

В частности, в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (ответственный - минстрой) запланированного уровня повышения доступности в 2020 году достичь не удалось.

Как отметили в Счетной палате, причинами этого стали увеличение рыночных цен на жилье, а также снижение уровня среднедушевого дохода населения из-за коронавируса. Некоторые показатели, установленные в программе, вообще имеют слабовыраженную динамику. К примеру, "Коэффициент доступности жилья" (соотношение средней рыночной стоимости квартиры площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи из трех человек)" на 2017 год установлен 2,6, на 2018-2019 гг. - 2,5, на 2020-2024 гг. - 2,4, на 2025 г. - 2,3. Фактически же в 2020 году этот показатель равнялся 3,09. На 6,7% в 2020 году был перевыполнен плановый показатель по вводу жилья (вместо первоначально запланированных 77 млн кв. м введено 82,2 млн). На 60% больше запланированного выросло среднее значение индекса качества городской среды (не на 5, а на 8 пунктов). Лучше всего дела с расселением аварийного жилья - показатель перевыполнен на 107,4% (расселен не 1 млн кв. м, а 2,074 млн).

По госпрограмме "Охрана окружающей среды" (ответственный - минприроды) значения 17 из 62 показателей на 2019-2024 гг. остаются неизменными, носят нереалистичный, статичный характер, что не дает возможности оценить степень их влияния на достижение цели госпрограммы. Например, плановое значение показателя "Оправдываемость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов космической погоды" в 2019-2024 гг. - 92%, при этом фактическое его значение в 2019-2020 гг. уже составило 92%. Значение показателя "Оправдываемость прогнозов лавинной опасности" запланировано в 2018-2024 гг. на уровне 93%, при этом фактическое его значение в 2019 году составило 98%, а в 2020 году - 99%. В этой госпрограмме аудиторы отметили и другие нюансы. По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта "Экология" в регионах оставались нерекультивированными 8323 несанкционированные свалки отходов, в том числе 916 свалок, размещенных на территории населенных пунктов, входящих в состав городских округов в 68 регионах.

Как пояснили "РГ" в Счетной палате, в настоящее время отсутствует порядок подтверждения прекращения негативного воздействия на окружающую среду ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда. "Для устранения этого пробела минприроды разработало законопроект. Он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия", - указали аудиторы. По госпрограмме "Юстиция" (ответственный - минюст) в 2020 году по 31 из 43 показателей фактические значения превысили плановые значения, установленные на 2026 год, что свидетельствует "о низком качестве планирования значений показателей и об отсутствии связи показателей с бюджетными ассигнованиями на реализацию госпрограммы", отметили аудиторы. Как сообщили "РГ" в минюсте, "цели, показатели и задачи госпрограммы были полностью пересмотрены, в том числе с учетом замечаний Счетной палаты. Показатели новой редакции госпрограммы "Юстиция", а также их плановые значения по годам реализации стали более сбалансированными и отвечают текущему состоянию дел в отрасли". Аудиторы отметили, что по госпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (ответственный - минсельхоз) были превышены 6 показателей (15,4 %).

Плановый показатель по вводу жилья в 2020 году перевыполнен - вместо 77 млн кв. м введено 82,2 млн

"Мы направили в правительство информационное письмо, в котором предложили поручить Минюсту России рассмотреть вопрос об уточнении системы целевых показателей госпрограммы ("Юстиция. - "РГ"). Министерство, надо отметить, проделало существенную работу по реализации нашего предложения. В настоящее время к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен новый проект паспорта госпрограммы. Он уже содержит измененную систему показателей госпрограммы", - отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В пресс-службе минэкономразвития "РГ" заявили, что вместе с ведомствами вели работу по формированию новой системы управления госпрограммами. В рамках нового подхода их цели будут соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени. Показатели госпрограмм, в свою очередь, будут отражать конечные общественно-значимые социально-экономические эффекты от реализации госпрограммы или ее структурного элемента.

Когда фактические значения выше плановых, это нехорошо, так как говорит о низком качестве планирования

Ведомство согласно с выводами Счетной палаты по поводу недостатков реализации отдельных госпрограмм в 2020 году. "Минэкономразвития данные выводы также отмечало и направляло ответственным исполнителям госпрограмм в заключениях на отчеты об их исполнении, - уточнили в пресс-службе МЭР. -При согласовании проектов госпрограмм на 2022 год, сформированных в соответствии с новой системой управления госпрограммами, указанные замечания также были отмечены минэкономразвития и практически все были устранены ответственными исполнителями госпрограмм".

В пресс-службах минстроя, минприроды и минсельхоза не ответили на запрос "РГ"