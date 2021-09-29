Седьмая Краснодарская: Беспилотники бывают важнее артиллерии

Полигон 7-й Российской военной базы в Республике Абхазия. В небе появляются едва заметные беспилотники. Для врага они ничего хорошего не предвещают. И вот - "зеленка" загудела, на позиции выкатила техника, из-под брони высыпали солдаты. Их "глаза" высоко в небе - подсказывают, где противник, как действовать.

"Это проверка себя, - объясняет мне командир мотопехотного отделения, имени не называет, да и не важно, он - простой русский солдат, каких тысячи. - Россия всегда помогала своим соседям. Поэтому мы здесь".

Батальонно-тактические учения. Небольшие группы собираются в кулак и держат оборону. В их арсенале не только личное стрелковое оружие - бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300. А я в расположении роты беспилотников. Их "птички" бывают поважнее артиллерии. Мне объясняют: есть беспилотники электрические - бесшумные, низколетящие, для разведки на небольших расстояниях, есть бензиновые - они имеют более мощные двигатели, камеры высокого разрешения, летают на большой высоте, имеют лазерную подсветку цели, тепловизоры. Беспилотник засекает врага и по определенным признакам его поведения оператор понимает, чем он занимается, куда направляется, где находятся пункты обеспечения топливом, питанием и т.д.

Досье "РГ"

Седьмая Краснодарская

Российская военная база в Абхазии была сформирована в 1918 году как 1-я Курская советская пехотная дивизия. Соединение прошло длинный боевой путь. Ее бойцы воевали на фронтах Великой Отечественной, на Северном Кавказе в 90-х. В 2008 году под Гудаутой и в Очамчире было принято решение разместить седьмую Краснодарскую Краснознаменную орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военную базу.

Акцент

С абхазскими вооруженными силами полное взаимопонимание

"Главное, на чем акцентировано внимание, - это навык каждого подразделения действовать автономно, при необходимости полностью самостоятельно, - в минуту передышки говорит мне сержант. - Используем технику нового поколения.

У нас в течение года такие игры происходят больше десяти раз. Кроме мотострелковых подразделений для работы на сложной технике требуются уже подготовленные люди. Ты можешь быть человеком одаренным, но для узконаправленных специальностей нужен, например, диплом пилота.

Приходят новые люди, подтверждают свою квалификацию и одновременно получают новый опыт.

Мы находимся в зоне конфликта, бойцы обязаны быть в отличной боевой форме. Не только физической. Армия сейчас - это работа ума. Впрочем, так, по сути, было всегда.

Мы прекрасно координируем наши действия с абхазскими вооруженными силами. Если возникают проблемные вопросы, скажем, в обеспечении службы, например, перебои с электричеством во время сбоев или стихийных бедствий, абхазская сторона никогда нам не отказывает и очень быстро помогает".

Прямая речь

"От нас не убудет"

Дмитрий Молодцов, заместитель командира военной базы:

Контингент в Абхазии является необходимым и достаточным для полноценного обеспечения безопасности республики и ее экономического развития. Наши военнослужащие - это юноши и девушки, офицеры, контрактники и призывники - идут сюда по серьезному физическому и морально-психологическому отбору. Случайных людей нет. Отношения с местными? Если к нам кто-то обратился за помощью, независимо от национальности и вероисповедания, мы никому не откажем. Например, когда были сильные ливневые дожди в Абхазии, к нам обратились местные жители из Гудауты с просьбой помочь - восстановить селения после затоплений. И мы все, что в наших силах, сделали. Помогали грязь убирать, вывозили камни, восстанавливали размытые дороги, при этом ничего не просили взамен. Неужели крепкие здоровые мужики, которые служат, не могут помочь пенсионерам, одиноким и слабым? Могут, и от нас не убудет.