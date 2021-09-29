Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами

В Российском университете транспорта (МИИТ) состоялось награждение сотрудников в честь 125-летнего юбилея вуза. Награды вручали помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта Виталий Савельев и ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов. Обращаясь к собравшимся, Виталий Савельев сказал:

"За 125 лет своего существования университет подготовил свыше 680 тысяч специалистов, которые сформировали надежную базу для эффективного функционирования отрасли. Мне приятно сообщить, что президент Российской Федерации отметил работу сотрудников вуза высокими государственными наградами, что является высшей формой признания их заслуг перед страной".

Слова благодарности прозвучали в адрес Владимира Апатцева, посвятившего свою жизнь транспортному образованию. Он руководил подготовкой более 15 тысяч инженеров для работы на российских и зарубежных железнодорожных предприятиях.

Под руководством директора Института пути, строительства и сооружений Таисии Шепитько был разработан федеральный государственный образовательный стандарт в сфере железнодорожного строительства. Отдельно отмечены заслуги завкафедрой "Путь и путевое хозяйство" Евгения Ашпиза, внесшего большой вклад в работу по проектированию и строительству Байкало-Амурской магистрали. В настоящее время его научные разработки активно применяются при проектировании Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе. "Поздравляю многотысячный коллектив главного транспортного университета страны со знаковой датой. Желаю новых свершений и побед в профессиональной деятельности", − заключил Виталий Савельев.

Кто еще награжден в Российском университете транспорта

Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени

Апатцев Владимир Иванович, советник при ректорате;

Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоено:

Бестемьянову Петру Филимоновичу, директору Института транспортной техники и систем управления;

Романовой Алине Терентьевне, заведующему кафедрой "Международный бизнес";

Федоткиной Елене Викторовне, доценту кафедры "Русский и иностранный языки";

Шеремету Николаю Михайловичу, заведующему кафедрой "Экономика".

Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присвоено:

Ашпизу Евгению Самуиловичу, заведующему кафедрой "Путь и путевое хозяйство";

Вакуленко Сергею Петровичу, директору Института управления и цифровых технологий;

Журавлеву Николаю Петровичу, доценту кафедры "Железнодорожные станции и транспортные узлы";

Шепитько Таисии Васильевне, директору Института пути, строительства и сооружений.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден

Саврухин Андрей Викторович, начальник управления научно-исследовательской работы.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена

Дудину Борису Алексеевичу, доценту кафедры "Электроэнергетика транспорта";

Карапетянц Ирине Владимировне, директору Института международных транспортных коммуникаций;

Соколову Юрию Игоревичу, директору Института экономики и финансов.

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрены:

Астахова Наталия Владимировна, учитель Гимназии;

Василенко Светлана Алексеевна, преподаватель Медицинского колледжа;

Кудрывцева Виктория Давидтбеговна, доцент кафедры "Строительные материалы и технологии";

Лысенко Любовь Васильевна, преподаватель Московского колледжа транспорта;

Макеева Елена Захаровна, заведующий кафедрой "Международный финансовый и управленческий учет";

Разинкин Николай Егорович, директор Московского колледжа транспорта.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации медалью Петра Губонина награждены;

Козлов Андрей Анатольевич, начальник Военного учебного центра;

Пазойский Юрий Ошарович, заведующий кафедрой "Железнодорожные станции и транспортные узлы";

Сысоев Леонид Владимирович, доцент кафедры "Судостроение и судоремонт" Академии водного транспорта.

Медалью "За строительство транспортных объектов" награжден

Курбацкий Евгений Николаевич, профессор кафедры "Мосты и тоннели".

Нагрудным знаком "Почетный работник транспорта России" награждены:

Богданова Валентина Васильевна, начальник отдела Московского колледжа транспорта;

Нутович Вероника Евгеньевна, заведующий кафедрой "Цифровые технологии управления транспортными процессами".

Нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" награждены:

Воронова Марина Флорентиновна, заведующий очным отделением "Организация перевозок" Московского колледжа транспорта;

Коржин Сергей Николаевич, ученый секретарь совета учреждения;

Лучинина Любовь Владимировна, начальник Управления международного сотрудничества - начальник отдела;

Михайлина Светлана Владимировна, дежурный бюро пропусков Управления безопасности;

Сибгатулина Фаиля Равильевна, заведующий кафедрой "Физическая культура и спорт";

Сидорова Татьяна Александровна, преподаватель Медицинского колледжа.

Нагрудным знаком "Почетный работник морского флота" награжден

Володин Алексей Борисович, директор Академии водного транспорта.