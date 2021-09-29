Стилисты "Кинотавра" поделились секретами звездной красоты

"Кинотавр", хоть и в формате делового форума, - не только кинематограф. Слова Федора Бондарчука о том, что "кино должно быть модным", давно уже стали притчей во языцех, и в этом направлении работают все представители отрасли - от актрис до продюсеров.

Причем последние выглядят и придерживаются здорового образа жизни так, что и их порой принимают за актеров. Впрочем, тема: "Кого в кино можно принять за артиста, хотя он таковым и не является", пока в "РГ" только в разработке. И первым в этом списке будет назван Сергей Сельянов, на второе место выйдет художник фильмов Алексея Германа-младшего Елена Окопная, на третье - журналист Иван Кудрявцев, который недавно снялся в кино. Но сейчас речь о других - кто ответственен за всю красоту на "Кинотавре" и кто может дать профессиональные советы, которые могут помочь простым смертным выглядеть так, словно они только что вышли из кадра фильма.

Начнем с Равшаны Курковой. Актриса красива сама по себе, но именно на нынешнем "Кинотавре" с ней "узаконила отношения" компания Wella Professionals. Эта компания с "Кинотавром" сотрудничает уже восьмой год. И не впервые "РГ" пишет об умениях ее колористов и стилистов. Но впервые - о том, что Равшана Куркова стала амбассадором Wella Professionals в России. Обещают, что у актрисы в роли посла красоты впереди много вдохновляющих преображений. "Несколько лет назад, с открытием на "Кинотавре" бьюти-студии Wella Professionals меня не раз готовили к дорожкам потрясающие мастера бренда. У нас мгновенно сложилось взаимопонимание. Мы подружились и продолжили общаться в Москве. Я с радостью приняла предложение стать амбассадором, каковым неформально уже являлась", - рассказала Куркова. К слову, на открытии фестиваля у нее был один из лучших образов, говоря на профессиональном языке, "луков", что отметили и коллеги, и СМИ.

Не покладая рук трудятся на "Кинотавре" и представители ювелирной компании Mercury. Они обеспечивают изысканными украшениями медийных лиц не только на открытии и закрытии фестиваля. Каждый день Mercury поддерживает какой-то конкретный показ, порой и не один. На следующий после сеанса день ювелирная компания рассылает фотографии крупным планом - что именно надел тот или иной ее посланец на дорожке. И потом многие люди хотят приобрести себе точно такие же. Например, чтобы сказать такую фразу: "У меня кольцо в точности, как у Чулпан Хаматовой". Или у Петра Федорова. Оба актера в этом году в жюри. Хаматова еще и председатель жюри основного конкурса, и к тому, как она выглядит, интерес не меньше, чем к тому, что она думает.

Одевают звезд фестиваля ведущие дизайнеры страны. Например, Светлана Тегин уже не первый год сотрудничает с "Кинотавром". В этом году у нее была особая миссия - в ее нарядах блистала председатель жюри Чулпан Хаматова. Светлана Тегин рассказала "РГ", что специально для актрисы на открытие фестиваля было сшито платье белого цвета. Из текущей коллекции подбирались вещи на вечерние мероприятия.

Многие люди хотели бы признаться, что у них тот же стилист, что у Чулпан Хаматовой. Но не все могут себе позволить это

Помимо дизайнера с Хаматовой работала известный стилист Татьяна Долматовская - продумывала стиль: от обуви до аксессуаров. Макияж членам жюри и другим звездам для выходов на мероприятия "Кинотавра" делает компания Max Factor - ее представительство в России. Они также работают с фестивалем уже долгое время. И "РГ" сотрудничает с ними - у нас в издательстве выходят популярные глянцевые тематические приложения. Обозреватель "РГ" попросила "по дружбе" профессионалов Max Factor и Wella рассказать читателям о тенденциях нынешней осени. Вот что они посоветовали.

Бьюти-тенденции осени

Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России

Стрелки

В этом сезоне актуальны стрелки разной формы и цветов. Можно экспериментировать с толщиной и длиной стрелки: сделать подводку по контуру или увести к виску. В приоритете черный цвет (для карих и серых глаз) и коричневый (для голубых и зеленых глаз).

Красные губы

Всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Сейчас в тренде как матовые, так и глянцевые "финиши" (запомните этот профессиональный термин. - Прим. С.А.). Поверх помады можно нанести прозрачный блеск. А для смелого образа на вечер можно сочетать и стрелки, и помаду.

Винные оттенки помады

Обратите внимание в этом сезоне на насыщенные оттенки помады красного вина или красно-коричневые оттенки. С таким образом можно и нужно делать нейтральный макияж для глаз.

Фиолетовые оттенки

Лавандовый в этом сезоне - на пике популярности. Сочетайте его с серыми и бежевыми тенями, добавляйте в виде яркого акцента на глаза.

Пушистые брови

Графичные строгие брови уходят из трендов. В моде соболиные брови мягкой формы. Такого эффекта можно добиться с помощью теней для бровей и мягкого аппликатора.

Елена Павлова, стилист Wella Professionals

Волны и кудри

В моде образы 70-80-х. Мягкие и тугие кудри, крупные или мелкие, возрождается и мода на афрокудри. Для вечернего образа актуальна мягкая голливудская волна.

Пучки и хвосты

В тренде также высокие и низкие пучки и хвосты, сделанные с эффектом легкой небрежности. Можно добавлять акценты в такую прическу в виде вплетенных кос.

Пробор

Сейчас модно экспериментировать с пробором - косой или прямой может кардинально поменять образ и добавить ему шарма.

Конкретно

Александра Ребенок. Фото: Wella / Max Factor

Для актрисы Александры Ребенок, и не только для нее, визажисты, которые дают советы читателям "РГ", готовили серию образов для сериала "Содержанки" - одного из самых популярных в этом году. Это было рассчитано на то, что после просмотра зрители и другие специалисты будут перенимать идеи и повторять их в своей жизни и в работе.