Стинг отпразднует юбилей новыми песнями и, возможно, приедет в Россию

Автор таких "поколенческих" хитов, как Fragile, Englishman in New York, Desert Rose и, конечно, Russians - той песни, которая тоже стала предвестником окончания "холодной войны", тогда в 80-е, став для кого-то в США почти откровением и упреком.
Высокий, худой и в свои зрелые годы по-прежнему угловатый, всегда способный заступиться за любимую женщину или друга. Тонкий поэт-лирик, романтик и в то же время человек деловой и бесстрашный, как и полагается парню, выросшему в бедном районе небольшого портового города Уоллсенд, недалеко от Ньюкасла, на севере Англии, - 2 октября Стинг празднует уже свое 70-летие.
Те, кто ходил на его концерты или слушал альбом Стинга Duets, вышедший около года назад, наверняка скажут, что он почти не изменился. Вспомним несколько глав из удивительной жизни Стинга.
Стинг и его педагогическая карьера
Мало кто знает, но Гордон Самнер - так в детстве звали Стинга - вначале помогал отцу развозить молоко, а потом работал кондуктором, налоговым инспектором, учителем английского языка и литературы. В школе ему понравилось больше всего. "Я думаю, что главная задача учителя - создавать условия для того, чтобы детям хотелось узнавать что-то новое, изучать истины и учиться думать", - рассказывал он потом.
А попутно Гордон подрабатывал в театре Ньюкасла. Музыкального образования у него не было. Зато мама - классическая пианистка - научила играть сына на фортепиано. Самой-то ей пришлось работать маникюршей, поскольку за это больше платили, а в семье - четверо детей (два сына и две дочки). Но старшего она выучила играть на фортепиано замечательно. Тот от занятий не отлынивал, хотя и в театре, и в джазовом ансамбле предпочитал играть на басу и контрабасе. Там-то ему и дали это прозвище Стинг ("жало"). То ли оттого, что приходил на репетиции в желтой майке с черными полосами, то ли оттого, что всегда был остр на язык.
Стинг и женщины
Обычно Стинг производит очень приятное впечатление, говорит удивительно мягко, тихо, как будто сберегая свой голос. Говорят, что у него часто болит горло. А то, что Стинг всегда нравился женщинам, - факт. Ну еще бы! Целеустремленный, обаятельный, образованный, уверенный в себе, способный заступиться (однажды за правое дело поколотил даже Рода Стюарта), - разве многие не мечтают именно о таком?!
Первый раз он женился в 25. Причем на приме того же театра Ньюкасла Фрэнсис Томелти, блиставшей в спектакле "Макбет", поставленном легендарным Питером О'Тулом. Увел, победил многих соперников. И тогда, похоже, в чем-то сформулировал свое отношение к женщинам: "Конечно, между нами существует очень творческое, созидательное соперничество. Мне не нужна просто домохозяйка. Мы должны быть равны. И я полностью за эмансипацию и саморазвитие женщин, потому что они развивают и мужчину..." Кстати, благодаря песне I Burn for You, посвященной Фрэнсис, Стинг впервые добился успеха со своей ранней группой Last Exit. Но затем развелся и в 1992 году снова женился - опять на актрисе Труди Стайлер.
Стинг и его авантюры
На первую опасную выходку он решился в 1976 году, когда уехал из Ньюкасла, где его все любили, а у Фрэнсис была высокооплачиваемая работа в театре. Может, поступил как эгоист, заявив: "Я подумал, что достиг в этом городе вершины. И мы переехали в Лондон. Из-за этого мы несколько месяцев спали с женой на полу, а наш сын Джо - в коляске. А еще у нас была собака. И поверьте, все это было не для того, чтобы я мог создать группу The Police. А для того, чтобы избавиться от прижившегося во мне духа провинциального Ньюкасла. Без этого славы добиться было бы нельзя. Зато теперь я получаю наслаждение от денег, потому что никогда прежде их не имел".
Рисковал он и в 1984 году, когда на пике славы распустил группу The Police, хотя ее гитарист и ударник были против: "Ты не найдешь других музыкантов лучше, чем мы". Но Стинг рискнул. Еще и потому, что очень хотел сняться в кино. Но фильм режиссера Дэвида Линча, где музыкант сыграл отрицательного персонажа, при бюджете 47 миллионов долларов провалился в прокате. Линч даже убрал свою фамилию из титров. Зато Стинг снова азартно погрузился в музыку. И выпустил свой первый сольный альбом - The Dream of Blue Turtles, получивший три номинации на Grammy.
Но главной авантюрой Стинга стали, пожалуй, его путешествия по лесам Бразилии. Стинг создал Фонд защиты тропических лесов. В благодарность за помощь зоологи назвали именем Стинга один из подвидов лягушки - Бразильской древесницы.
Стинг и Россия 90-х
Певец хорошо знал русскую классику, а в хите Russians даже использовал музыку любимого композитора Сергея Прокофьева. Стинг приезжал к нам на гастроли практически в каждом мировом турне. Однажды на пресс-конференции в 90-е он отвечал на вопросы СМИ, а переводчик куда-то запропастился. Я, тогда журналист еженедельника "Собеседник", спрашивал на английском, потом помог с переводом коллеге. И в итоге Стинг попросил меня побыть его переводчиком.
Спустя пару часов за кулисами к нам подошли два крепких и коротко стриженных парня в одинаковых темных костюмах. "Стинг?" - спросил один из них, непонятно, к кому обращаясь. Я кивнул. Он вынул большой пакет с деньгами, протянул музыканту. Второй стоял в стороне и следил, чтобы никто не приближался. Кажется, никаких бумаг или квитанций не было и в помине. Стинг удивился и спросил: "А что, у вас всем так платят?" Я не нашелся что сказать и ляпнул: "Нет, только вам..." И, смущенный, пошел искать охрану, которая еще недавно стояла неподалеку. Хотел попросить, чтобы никого больше не пускали. Когда вернулся, никого из гостей уже не застал... 90-е - особое время в нашей истории.
Стинг и люди в красных пиджаках
Шура Би-2:
- Группа The Police - одна из моих любимых. Я начал ее слушать с 1983 года, когда мне подарили альбом Synchronicity, который перевернул мой мир. И естественно, я с тех пор всегда за ней следил. В 90-х я жил в Австралии и дружил с питерским журналом Fuzz. Он просил меня делать отчеты о больших фестивалях, и вот, чтобы попасть на концерт Стинга, я аккредитовался туда как журналист Fuzz. Мы стояли у служебного входа, куда подошел Стинг и спросил: "Какие издания?" Я ответил: "Фузз", Санкт-Петербург!" И он позвал меня, сказал: "Пошли со мной, сейчас саундчек, а потом пообщаемся" (надо сказать, что хороший журнал Fuzz не все знали-то и в России, вряд ли о нем слышал Стинг, но, похоже, его зацепило упоминание Санкт-Петербурга. - А. А.). Я просидел полтора часа, пока они настраивали концертный звук, но и был очень счастлив.
А потом мы поговорили, и Стинг вспоминал про свой недавний концерт в Государственном Кремлевском дворце, сокрушаясь: "Что это такое, в первых рядах сидит так много людей в красных пиджаках, и у всех у них на лицах ноль эмоций?"
Он мне показался человеком очень позитивным, ироничным и таким, про кого говорят: "У него все по существу". Жаль только, что пообщаться удалось примерно двадцать минут... Есть инсайдерская информация, что в следующем году Стинг снова приедет в Москву. Очень этого жду.