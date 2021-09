Стинг отпразднует юбилей новыми песнями и, возможно, приедет в Россию

У каждого поколения должны быть свои "Битлз". Группа или сольный артист, которые становятся для нас чем-то большим, чем просто музыканты. А еще и личности, по песням и поступкам которых нам хочется учиться быть счастливыми и любимыми. Для тех, кто начинал слушать музыку в 80-е и 90-е, таким музыкантом, возможно, стал Стинг.

Автор таких "поколенческих" хитов, как Fragile, Englishman in New York, Desert Rose и, конечно, Russians - той песни, которая тоже стала предвестником окончания "холодной войны", тогда в 80-е, став для кого-то в США почти откровением и упреком.

Высокий, худой и в свои зрелые годы по-прежнему угловатый, всегда способный заступиться за любимую женщину или друга. Тонкий поэт-лирик, романтик и в то же время человек деловой и бесстрашный, как и полагается парню, выросшему в бедном районе небольшого портового города Уоллсенд, недалеко от Ньюкасла, на севере Англии, - 2 октября Стинг празднует уже свое 70-летие.

Те, кто ходил на его концерты или слушал альбом Стинга Duets, вышедший около года назад, наверняка скажут, что он почти не изменился. Вспомним несколько глав из удивительной жизни Стинга.

Стинг и его педагогическая карьера

Мало кто знает, но Гордон Самнер - так в детстве звали Стинга - вначале помогал отцу развозить молоко, а потом работал кондуктором, налоговым инспектором, учителем английского языка и литературы. В школе ему понравилось больше всего. "Я думаю, что главная задача учителя - создавать условия для того, чтобы детям хотелось узнавать что-то новое, изучать истины и учиться думать", - рассказывал он потом.

А попутно Гордон подрабатывал в театре Ньюкасла. Музыкального образования у него не было. Зато мама - классическая пианистка - научила играть сына на фортепиано. Самой-то ей пришлось работать маникюршей, поскольку за это больше платили, а в семье - четверо детей (два сына и две дочки). Но старшего она выучила играть на фортепиано замечательно. Тот от занятий не отлынивал, хотя и в театре, и в джазовом ансамбле предпочитал играть на басу и контрабасе. Там-то ему и дали это прозвище Стинг ("жало"). То ли оттого, что приходил на репетиции в желтой майке с черными полосами, то ли оттого, что всегда был остр на язык.

Стинг и женщины

Обычно Стинг производит очень приятное впечатление, говорит удивительно мягко, тихо, как будто сберегая свой голос. Говорят, что у него часто болит горло. А то, что Стинг всегда нравился женщинам, - факт. Ну еще бы! Целеустремленный, обаятельный, образованный, уверенный в себе, способный заступиться (однажды за правое дело поколотил даже Рода Стюарта), - разве многие не мечтают именно о таком?!

Первый раз он женился в 25. Причем на приме того же театра Ньюкасла Фрэнсис Томелти, блиставшей в спектакле "Макбет", поставленном легендарным Питером О'Тулом. Увел, победил многих соперников. И тогда, похоже, в чем-то сформулировал свое отношение к женщинам: "Конечно, между нами существует очень творческое, созидательное соперничество. Мне не нужна просто домохозяйка. Мы должны быть равны. И я полностью за эмансипацию и саморазвитие женщин, потому что они развивают и мужчину..." Кстати, благодаря песне I Burn for You, посвященной Фрэнсис, Стинг впервые добился успеха со своей ранней группой Last Exit. Но затем развелся и в 1992 году снова женился - опять на актрисе Труди Стайлер.

Стинг и его авантюры

На первую опасную выходку он решился в 1976 году, когда уехал из Ньюкасла, где его все любили, а у Фрэнсис была высокооплачиваемая работа в театре. Может, поступил как эгоист, заявив: "Я подумал, что достиг в этом городе вершины. И мы переехали в Лондон. Из-за этого мы несколько месяцев спали с женой на полу, а наш сын Джо - в коляске. А еще у нас была собака. И поверьте, все это было не для того, чтобы я мог создать группу The Police. А для того, чтобы избавиться от прижившегося во мне духа провинциального Ньюкасла. Без этого славы добиться было бы нельзя. Зато теперь я получаю наслаждение от денег, потому что никогда прежде их не имел".

Рисковал он и в 1984 году, когда на пике славы распустил группу The Police, хотя ее гитарист и ударник были против: "Ты не найдешь других музыкантов лучше, чем мы". Но Стинг рискнул. Еще и потому, что очень хотел сняться в кино. Но фильм режиссера Дэвида Линча, где музыкант сыграл отрицательного персонажа, при бюджете 47 миллионов долларов провалился в прокате. Линч даже убрал свою фамилию из титров. Зато Стинг снова азартно погрузился в музыку. И выпустил свой первый сольный альбом - The Dream of Blue Turtles, получивший три номинации на Grammy.

За экологическую деятельность именем Стинга назвали один из подвидов лягушки

Но главной авантюрой Стинга стали, пожалуй, его путешествия по лесам Бразилии. Стинг создал Фонд защиты тропических лесов. В благодарность за помощь зоологи назвали именем Стинга один из подвидов лягушки - Бразильской древесницы.

Стинг и Россия 90-х

Певец хорошо знал русскую классику, а в хите Russians даже использовал музыку любимого композитора Сергея Прокофьева. Стинг приезжал к нам на гастроли практически в каждом мировом турне. Однажды на пресс-конференции в 90-е он отвечал на вопросы СМИ, а переводчик куда-то запропастился. Я, тогда журналист еженедельника "Собеседник", спрашивал на английском, потом помог с переводом коллеге. И в итоге Стинг попросил меня побыть его переводчиком.

Спустя пару часов за кулисами к нам подошли два крепких и коротко стриженных парня в одинаковых темных костюмах. "Стинг?" - спросил один из них, непонятно, к кому обращаясь. Я кивнул. Он вынул большой пакет с деньгами, протянул музыканту. Второй стоял в стороне и следил, чтобы никто не приближался. Кажется, никаких бумаг или квитанций не было и в помине. Стинг удивился и спросил: "А что, у вас всем так платят?" Я не нашелся что сказать и ляпнул: "Нет, только вам..." И, смущенный, пошел искать охрану, которая еще недавно стояла неподалеку. Хотел попросить, чтобы никого больше не пускали. Когда вернулся, никого из гостей уже не застал... 90-е - особое время в нашей истории.

Был случай

Стинг и люди в красных пиджаках

Шура Би-2:

- Группа The Police - одна из моих любимых. Я начал ее слушать с 1983 года, когда мне подарили альбом Synchronicity, который перевернул мой мир. И естественно, я с тех пор всегда за ней следил. В 90-х я жил в Австралии и дружил с питерским журналом Fuzz. Он просил меня делать отчеты о больших фестивалях, и вот, чтобы попасть на концерт Стинга, я аккредитовался туда как журналист Fuzz. Мы стояли у служебного входа, куда подошел Стинг и спросил: "Какие издания?" Я ответил: "Фузз", Санкт-Петербург!" И он позвал меня, сказал: "Пошли со мной, сейчас саундчек, а потом пообщаемся" (надо сказать, что хороший журнал Fuzz не все знали-то и в России, вряд ли о нем слышал Стинг, но, похоже, его зацепило упоминание Санкт-Петербурга. - А. А.). Я просидел полтора часа, пока они настраивали концертный звук, но и был очень счастлив.

А потом мы поговорили, и Стинг вспоминал про свой недавний концерт в Государственном Кремлевском дворце, сокрушаясь: "Что это такое, в первых рядах сидит так много людей в красных пиджаках, и у всех у них на лицах ноль эмоций?"

Он мне показался человеком очень позитивным, ироничным и таким, про кого говорят: "У него все по существу". Жаль только, что пообщаться удалось примерно двадцать минут... Есть инсайдерская информация, что в следующем году Стинг снова приедет в Москву. Очень этого жду.