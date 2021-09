Умер актер из "Мастера и Маргариты" и "Норд-Оста" Владимир Ябчаник

28 сентября на 57-м году жизни скончался певец и актер Владимир Ябчаник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Нахим "Ефим" Шифрин. По словам юмориста, причиной смерти коллеги стал инсульт.

"Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память..." - написал Шифрин.

Владимир Богданович Ябчаник родился 21 сентября 1965 года в Дрогобыче, Львовская область. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано и Симферопольский театральный институт при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького, факультет "Театральное искусство".

Был ведущим актером российских постановок мюзиклов "Норд-Ост", "Дракула", "Свадьба Соек", We Will Rock You, "Красавица и Чудовище", "Русалочка", "Преступление и наказание", "Раскольников", "Чайка", оперы "Мастер и Маргарита", исполнителем партии Мистера Икс в оперетте Кальмана "Принцесса цирка".

Снялся в фильмах и сериалах "Возвращение блудного сына", "Салон красоты", "Слуга государев", "Следаки", "Прокурорская проверка".

В 2006-2008 годах принимал участие в проекте "Танцы со звездами".

В 2017-м был номинирован на высшую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Оперетта-Мюзикл/Лучшая мужская роль" - за образ Порфирия в спектакле "Преступление и наказание".

Преподавал вокального мастерства по специальности "сольное пение".