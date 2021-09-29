В чем скрыта причина нелюбви россиян к минтаю

Сейчас килограмм минтая стоит дешевле бургера с резиновой котлетой. Но россияне по-прежнему не покупают эту рыбу. Этому есть объективные и субъективные причины, объясняют эксперты.

Минтай является самой "массовой" рыбой - 55% всего вылова в России приходится именно на этот вид. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Текущая ситуация с ценами на минтая никак не связана с его потребительскими качествами, утверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Во-первых, минтай является самой "массовой" российской рыбой (55% всего вылова в России приходится именно на минтай), поэтому она всегда была доступной для потребителя.

Во-вторых, ситуация на мировом рынке минтая очень повлияла на цены: снижение спроса со стороны главного покупателя минтая в мире - Китая, и, как следствие, снижение поставок отразилось на ценах в том числе на внутреннем рынке. Так, в первом квартале 2020 года отпускная цена на мороженый минтай была на уровне 100-110 рублей за кг, в начале 2021 года опустилась до 60-65 рублей за кг и по сей день стабильна.

К сожалению, в России сохраняются стереотипы времен СССР, когда минтай считался едой для кошек, а не полноценным продуктом, говорит Зверев. А у старшего поколения еще живы воспоминания о рыбных днях - по вторникам и четвергам в советских санаториях, больницах и других соцучреждениях подавали как раз минтая. Готовили, прямо скажем, без изысков. Его вкус и "аромат" на уровне ДНК впечатался в сознание русского человека.

Вместе с тем минтай содержит много фосфора, калия, серы, йода, фтора, кобальта. В печени минтая содержится большое количество витамина А и D. Этот вид рыбы хороший антиоксидант, кроме того, он содержит жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

По сравнению с другими видами рыбы минтай стоит недорого, а питательные свойства нисколько не уступают.

По данным Ассоциации добытчиков минтая, потребление этой рыбы в России оценивается в 1,9-2,1 кг на человека - 9-10% от всей "рыбной корзины". Это больше, чем в среднем в ЕС или в США, но ниже, чем в Японии.

В последние несколько лет эксперты фиксируют увеличение спроса на минтая со стороны российского потребителя. Но все же он ограничен и стереотипами, и качеством самой продукции, представленной в магазинах. Система доставки включает в себя транспортировку, хранение, использование холодильных мощностей.

"Для того чтобы доставить рыбу в хорошем качестве, необходимо, чтобы на каждом из этих этапов доставки полностью выдерживались технические условия. Это удается не всегда - на пути к прилавку температура продукции может меняться, из-за этого она теряет вкусовые свойства и товарный вид", - говорит Герман Зверев.

По подсчетам ВАРПЭ, около 18-20% на потребительском рынке вот такой рыбы "второй свежести".

Сейчас потребление рыбы снижается во многих странах. Даже в Японии - родине суши - потребление рыбы снизилось серьезно. Для изменения ситуации государство оказывает помощь своим рыбакам, реализовывает различные программы повышения потребления, инвестируя в это миллионы долларов.

Механизмы господдержки спроса на минтая начали реализовываться и в России. Уже принято решение о закупке минтая силовыми ведомствами. В будущем практику госзакупок минтая представители отрасли советуют распространить также на медучреждения, школы и детские сады.

Рецепты

От "Океанрыбфлота" и камчатского психолога Эллы Ведюн

Рыбная пицца из минтая на яблочном тесте от Марины Цветаевой

Ингредиенты: сливочное масло - 150 г, сметана - 120 г, мука - 200 г, разрыхлитель - 1 ч. л., филе минтая - 0,5 кг, огурцы соленые - 0,5 - 0,7 кг, яйцо - 2шт., майонез - 100 г, кетчуп/томатная паста - 100 г, лук репчатый - 1шт., сыр - 300 г.

Делаем тесто. Сливочное масло растопить, дать немного остыть и перелить в большую миску. К растопленному маслу добавить сметану, перемешать до однородности. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. В 2-3 приема всыпать муку с разрыхлителем к масляно-сметанной смеси. И замесить нетугое тесто (слабее, чем для раскатывания). Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут. Охлажденное тесто раскатать и равномерно распределить по дну формы для запекания. Форму с тестом уберем в холодильник.

Пока готовим верхний слой. Нарезать филе минтая кубиками 1,5 на 1,5 см. Нарезать соленые огурцы кубиками. Приготовить заливку: два яйца, ложка майонеза. Поперчить смесь, размешать. Форму с тестом поливаем кетчупом. Выкладываем на тесто политые кетчупом или томатным соусом приготовленные, нарезанные кубиками минтай, огурцы, можно добавить немного репчатого лука. Заливаем этот набор заливкой из яйца и майонеза. Сверху посыпаем тертым сыром и ставим в духовку. Выпекаем 50 минут при температуре 200 градусов. Ставим в предварительно разогретую духовку.

От компании "Норебо"

Филе минтая на пару

Ингредиенты: филе минтая - 700 г, чеснок - 2 зубчика, молотый черный перец - 2 ч. л., соевый соус - 2 ст. л.

Нарезать чеснок тонкими кольцами и поджарить, чтобы подрумянился. Филе минтая положить в форму, полить соевым соусом, посыпать жареным чесноком и специями. Готовить 20 минут на пару.

На гарнир прекрасно подойдет рис, вареный или приготовленный тоже на пару.