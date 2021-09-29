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29.09.2021 16:18
Рубрика: Власть

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Текст: Анна Полтавцева

Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве опровергла факты блокирования полицией московских офисов, связанных с КПРФ. Официальное заявление на этот счет опубликовано на портале "МВД Медиа".

Фото: iStock
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В ведомстве разъяснили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных выступлениях в столице 20 и 25 сентября 2021 года.

"В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу: Симферопольский бульвар, 24, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы. В здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова по адресу: Старый Толмачевский пер., 17, находился гражданин Биджев, который аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время в отношении него составлен протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). При этом здание сотрудниками полиции не блокировалось, внутрь они не входили", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что полиция продолжит выявлять не только участников прошедших в столице несанкционированных акций, но и лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях. Все они, согласно нормам российского законодательства, в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

При этом в ГУ МВД России по Москве расценили недавние публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, задействованных в обеспечению общественного порядка. Представленные членами партии утверждения, как отметили в ведомстве, не соответствуют действительности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Охрана порядка Партии КПРФ Москва ГУМВД Москвы

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