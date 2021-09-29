В трех российских регионах появятся особые экономические зоны

Правительство одобрило создание особых экономических зон (ОЭЗ) в трех российских регионах - Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Как отмечается в сообщении кабмина, это станет дополнительным стимулом для развития территорий.

Отмечается, что на территории ОЭЗ "Оренбуржье" появятся не менее восьми компаний, среди них - производители пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Кроме того, на площадке будет запущена линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал. Из регионального бюджета на создание необходимой инфраструктуры будет выделено 1,67 миллиарда рублей, частные инвестиции к 2030 году составят около 8,9 миллиарда рублей.

В ОЭЗ "Стабна" Смоленской области будут реализованы не менее шести инвестпроектов, в том числе фабрика по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников и завод по переработке торфа. Власти намерены привлечь частные инвестиции на сумму около 10,5 миллиарда рублей.

В Ивановской области будет создана ОЭЗ "Иваново". Здесь планируют начать работу пять резидентов. Объем частных вложений в производства превысит 8 миллиардов рублей.

Статус особой экономической зоны дает резидентам ряд преимуществ: налаженную инфраструктуру и коммуникации, а также налоговые и таможенные льготы.