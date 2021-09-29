Военные США советовали Байдену сохранить в Афганистане небольшой контингент

Американские генералы изначально рекомендовали президенту США Джо Байдену оставить в Афганистане 2,5 тысячи военных и предупреждали, что полный вывод обернется коллапсом местного правительства и силовых структур. Об этом стало известно на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

За сохранение небольшого контингента выступали председатель Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли и глава Центрального командования Кеннет Маккензи. С ними Байден советовался прежде, чем принять в мае принципиальное решение о выводе войск, пишет РИА Новости.

По словам Маккензи, год назад он также советовал предыдущему президенту США Дональду Трампу сохранить контингент численностью 4,5 тысячи человек.

Единогласный совет не задерживаться в Афганистане военные дали Байдену уже 25 августа. Тогда власть в стране принадлежала запрещенному в России движению "Талибан", и срыв согласованного срока вывода - 31 августа - означал бы единоличную войну с боевиками.

Война США в Афганистане длилась 19 лет 10 месяцев и 25 дней. В ходе почти двадцатилетней миссии было убито 2461 американских военнослужащих и более 20 тысяч получили ранения.