Врачи назвали самые полезные для осени продукты

Осень - это сезон самых разных овощей и фруктов, которые заряжают энергией, а также содержат нужные витамины и микроэлементы.

"Осенью в первую очередь мы нуждаемся в витамине С, цинке и витамине D. Это самые главные противоинфекционные витамины. Сейчас осень и витамин С в первую очередь можно найти в болгарском перце и шиповнике - он чемпион по содержанию этого витамина", - сообщила aif.ru эндокринолог Марина Карташова.

Для того, чтобы избежать железодефицитной анемии в режим питания нужно включить продукты животного происхождения: рыбу, печень, говядину и баранину, а также свеклу, чернослив, тыквенные семечки и грецкие орехи. Чемпионом по содержанию витаминов и микроэлементов является тыква. Она богата минералами, витаминами Т и К, С, В1, В2, В5, Е, РР.

"Чтобы поддерживать стабильное настроение, нужно поддерживать достаточный уровень сахара в крови", - говорит гастроэнтеролог Алексей Цыс.

По словам врача, в холодное время года темный шоколад, употребляемый в умеренных количествах, может стать отличным дополнением к здоровой диете, поднимающей настроение. Недавние исследования показали, что темный шоколад поднимает настроение, увеличивая уровень серотонина в мозге.