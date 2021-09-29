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29.09.2021 07:10
Рубрика: Общество

Врачи назвали самые полезные для осени продукты

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осень - это сезон самых разных овощей и фруктов, которые заряжают энергией, а также содержат нужные витамины и микроэлементы.

Фото: iStock
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"Осенью в первую очередь мы нуждаемся в витамине С, цинке и витамине D. Это самые главные противоинфекционные витамины. Сейчас осень и витамин С в первую очередь можно найти в болгарском перце и шиповнике - он чемпион по содержанию этого витамина", - сообщила aif.ru эндокринолог Марина Карташова.

Для того, чтобы избежать железодефицитной анемии в режим питания нужно включить продукты животного происхождения: рыбу, печень, говядину и баранину, а также свеклу, чернослив, тыквенные семечки и грецкие орехи. Чемпионом по содержанию витаминов и микроэлементов является тыква. Она богата минералами, витаминами Т и К, С, В1, В2, В5, Е, РР.

"Чтобы поддерживать стабильное настроение, нужно поддерживать достаточный уровень сахара в крови", - говорит гастроэнтеролог Алексей Цыс.

По словам врача, в холодное время года темный шоколад, употребляемый в умеренных количествах, может стать отличным дополнением к здоровой диете, поднимающей настроение. Недавние исследования показали, что темный шоколад поднимает настроение, увеличивая уровень серотонина в мозге.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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