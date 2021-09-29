"Забудьте про диету": Врач рассказала, как навсегда убрать живот

Наличие большого живота, как правило, указывает на то, что жир скапливается вокруг внутренних органов, сдавливает их, мешая нормальной работе. Это провоцирует развитие сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических патологий и так далее.

Чтобы навсегда избавиться от живота (или висцерального жира), следует придерживаться ряда несложных правил, отметила в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Светлана Фус.

"Поменяйте тип питания. Обратите внимание на то, что вы едите вечером. Очень важно не переедать на ночь и не есть очень поздно. Если вы действительно нацелены избавиться от жира на животе и не только, забудьте слово "диета", - отметила диетолог, подчеркнув, что "единственно правильное решение - выстроить питание под себя, с учетом особенностей организма, возраста и образа жизни".

Врач уточнила, что у женщин в период гормональной перестройки на бедрах и передней брюшной стенке появляются рецепторы, чувствительные к накоплению жира.

Также Светлана Фус посоветовала обязательно включить физические нагрузки - кардиотренировки и силовые упражнения (отжимания, приседания и так далее). "Без них убрать висцеральный жир очень трудно", - отметила врач.