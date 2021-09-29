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29.09.2021 07:00
Рубрика: Общество

"Забудьте про диету": Врач рассказала, как навсегда убрать живот

Текст: Оксана Грибанова

Наличие большого живота, как правило, указывает на то, что жир скапливается вокруг внутренних органов, сдавливает их, мешая нормальной работе. Это провоцирует развитие сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических патологий и так далее.

Фото: iStock
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Чтобы навсегда избавиться от живота (или висцерального жира), следует придерживаться ряда несложных правил, отметила в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Светлана Фус.

"Поменяйте тип питания. Обратите внимание на то, что вы едите вечером. Очень важно не переедать на ночь и не есть очень поздно. Если вы действительно нацелены избавиться от жира на животе и не только, забудьте слово "диета", - отметила диетолог, подчеркнув, что "единственно правильное решение - выстроить питание под себя, с учетом особенностей организма, возраста и образа жизни".

Врач уточнила, что у женщин в период гормональной перестройки на бедрах и передней брюшной стенке появляются рецепторы, чувствительные к накоплению жира.

Также Светлана Фус посоветовала обязательно включить физические нагрузки - кардиотренировки и силовые упражнения (отжимания, приседания и так далее). "Без них убрать висцеральный жир очень трудно", - отметила врач.

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