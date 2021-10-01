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01.10.2021 12:49
Рубрика: Происшествия

Арестованы фигуранты по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Текст: Наталья Козлова
Обрастает подробностями уголовное преследование бывшей замминистра просвещения, а теперь вице-президента Сбербанка Марины Раковой. По сообщению РИА Новости ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в розыск. Официально эту информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело находится в производстве следственного департамента ведомства.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сегодня уже подтверждено, что женщина скрывается от следствия.

Сбер: Обвинения в адрес вице-президента Раковой не связаны с ее работой в банке

Вчера РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщили, что Ракова "не явилась на допрос, выключила телефоны, не явилась на работу и покинула свое место жительства". Поначалу были сообщения, что из страны Ракова не уезжала и скрывается где-то в Московском регионе. Позже появилась другая информация - женщина уже уехала и скрывается на Украине.

Уголовная статья у Раковой - мошенничество с госконтрактами. Это в случае согласия суда со следствием - 10 лет с конфискацией. Обыски прошли не только у самой экс-замминистра на работе и дома, но и у ее окружения.

Марине Раковой пока вменяют хищение более 50 млн рублей. И сейчас идет проверка всех контрактов, к которым она могла иметь отношение. Так что сумма может увеличиться в разы. Но, повторим, это неофициальная информация.

По сведениям "Коммерсанта", у женщины дома оперативники увидели следы быстрых сборов. А в банке уточнили, что это уголовное дело их не касается и не связано с деятельностью финансовой организации.

В четверг Ракову ждали в следственном департаменте МВД. После очередного допроса следствие должно было решить, ходатайствовать ли в суде об аресте топ-менеджера. Сначала неявку Раковой списали на то, что она "застряла в пробке или, например, попала в больницу, однако вскоре выяснилось, что женщина просто исчезла, выключив свой мобильный телефон".

Вероятно, поведение Раковой повлияло на решение суда в отношении ее коллег, попавших вместе ней под уголовную статью.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Через сутки после обысков и задержания Тверским районным судом Москвы было вынесено постановление об избрании в отношении Максима Инкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 ноября 2021 года. Максим Инкин является управляющим директором дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО СБЕРБАНК. Тот же суд заключил под стражу на срок до 28 ноября и Евгения Зака - ныне управляющего директора того же банка. Эти двое топ-менеджеров пришли в банк вместе с Раковой. Третьей арестованной стала Кристина Крючкова. Она сейчас юрисконсульт, преподаватель, экс-директор "Шанинки". И это сообщение об аресте - единственная на сегодня официальная информация пресс-службы суда.

"Шанинка", которая фигурирует в деле Раковой, - это Московская высшая школа социальных и экономических наук. То есть негосударственный университет, основанный в 1995 году известным социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

На сайте учебного заведения говорится, что у них восемь факультетов. Ежегодно в МВШСЭН обучается около 1000 человек. Учебное заведение имеет российскую государственную аккредитацию, а в 2012 году вошло в число 13 негосударственных вузов, которым по конкурсу были выделены бюджетные места.

Теперь с выделенными "Шанинке" казенными деньгами разбираются правоохранители. Ракова якобы "пробила" выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). Этот фонд возглавляла сама Ракова, выделенные таким образом средства "направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Подрядчиком в проекте и был российско-британский частный вуз "Шанинка". Те же неофициальные источники утверждают, что отчеты по научным исследованиям, как выявила экспертиза, фальсифицировались. По этой версии, ФНФРО необоснованно выплатил "Шанинке", якобы все работы, на которые были выделены казенные деньги, были приняты незаконно.

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