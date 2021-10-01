Минюст России включил в перечень нежелательных три иностранных НПО

В пятницу, 1 октября, Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, две организации сайентологов из США, а также Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами.

Речь идет о зарегистрированных в США "Всемирном Институте Саентологических Предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и "Церкви Духовной Технологии", использующая также наименование ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"). Также в перечень нежелательных внесена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами").

Как отметили в Минюсте, эти организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решений заместителя Генерального прокурора России от 24 и 27 сентября 2021 года.