Москва уведомлена о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования в Черногории

Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России получило уведомление о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в Черногории. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ближайшее время будет подготовлен и направлен в Черногорию запрос об экстрадиции задержанного в Россию.

Ранее стало известно о задержании Игоря Чуяна. Напомним, в 2018 году бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был арестован (заочно, поскольку скрылся от следствия) по обвинению в злоупотреблении полномочиями на сумму более 30 млрд рублей. Обвинения Чуяну были предъявлены по части 2 статьи 201 УК РФ "Организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия". Следователи выяснили, что ущерб при банкротстве фактически принадлежавшему Чуяну банка "Объединенный финансовый капитал" превысил 30 млрд рублей.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Игоря Чуяна. Речь шла об элитной недвижимости общей стоимостью почти 260 миллионов рублей.