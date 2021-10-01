Москва уведомлена о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования в Черногории

Новости

"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном" 19:54
В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами 19:45
Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ 19:44
МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов 19:43
МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС 19:43
В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры 19:32
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо" 18:56
СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников 18:41
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" 18:29
Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски 18:20
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье 18:15
Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии 17:58
Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения 17:25
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка 17:15
На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко 17:08
Рособрнадзор начинает онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ 17:07
Суд в Черногории арестовал бизнесмена Исмаилова 17:07
В Подмосковье пассажиры электрички устроили драку на станции 17:00
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США 16:46
"Рубин" потерпел третье подряд поражение в РПЛ 16:27
Стало известно, какие языки чаще всего учат студенты в странах ЕС 16:17
Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки Меркурия 16:05
Кудрин призвал россиян работать в креативной индустрии 16:03
Вице-президент Болгарии обвинила ЕС в давлении из-за Северной Македонии 15:54
Мужская сборная РФ по настольному теннису вышла в финал ЧЕ 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
01.10.2021 16:42
Рубрика: Происшествия

Москва уведомлена о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования в Черногории

Текст: Иван Петров

Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России получило уведомление о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в Черногории. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован в Черногории

Отмечается, что в ближайшее время будет подготовлен и направлен в Черногорию запрос об экстрадиции задержанного в Россию.

Ранее стало известно о задержании Игоря Чуяна. Напомним, в 2018 году бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был арестован (заочно, поскольку скрылся от следствия) по обвинению в злоупотреблении полномочиями на сумму более 30 млрд рублей. Обвинения Чуяну были предъявлены по части 2 статьи 201 УК РФ "Организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия". Следователи выяснили, что ущерб при банкротстве фактически принадлежавшему Чуяну банка "Объединенный финансовый капитал" превысил 30 млрд рублей.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Игоря Чуяна. Речь шла об элитной недвижимости общей стоимостью почти 260 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минфин Росалкогольрегулирование

Главное сегодня

El Periodico: Россияне - счастливцы с такими ценами на ЖКХ
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США
За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества