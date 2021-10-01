Под Белгородом за лжеминирование больницы осудили ее сотрудницу

В Белгородской области сотрудницу Валуйской районной больницы осудили за лжетерроризм. Женщина сообщила в экстренные службы о якобы минировании учреждения, в котором она работала. Когда сотрудники сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области ее задержали, лжетеррористка объяснила свой поступок банальным нежеланием идти на работу.

По факту фиктивной угрозы совершения теракта было заведено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В региональном УФСБ сообщили, что вина женщины была полностью доказана в ходе следствия.

В суде она сама призналась в преступлении, и приговором Валуйского районного суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года (условно). Приговор вступил в законную силу.

В УФСБ по Белгородской области напомнили, что с учетом значительной опасности лжетерроризма, а также в связи с отвлечением сил и средств многих структур на обеспечение общественной безопасности санкции за совершение подобных преступлений были ужесточены. Теперь максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до пяти лет лишения свободы.