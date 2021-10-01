Суд арестовал блогера Бобиева и его подругу за аморальную съемку у храма

Замоскворецкий суд в пятницу арестовал на 10 суток таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову.

Обоих задержали накануне за вызывающую, аморальную съемку у храма Василия Блаженного. Блогер на этом снимке позирует на фоне храма, а Чистова в куртке с надписью "полиция" стоит перед ним на коленях, утыкаясь лицом в его живот.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, Бабиев признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Ему назначен административный арест на 10 суток и штраф в 5 тысяч рублей.

После отбытия срока по решению суда блогер будет выдворен за пределы РФ. Анастасии Чистовой суд также назначил 10 суток ареста. Однако этим наказанием дело может не ограничиться - материалы о выходке блогера направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.