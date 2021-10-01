Житель Алтая сжег машину начальника отдела полиции

На Алтае возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, речь идет о сгоревшем автомобиле временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции по Чарышскому району. Как считают правоохранители, поджог совершил 39-летний местный житель, облив капот легковоспламеняющейся жидкостью.

В качестве мотива следователи называют личные неприязненные отношения - у подозреваемого был конфликт с полицейским. Автомобиль восстановлению не подлежит.