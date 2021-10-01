В Сыктывкаре женщина за рулем устроила тройное ДТП

В Сыктывкаре женщина за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara устроила тройное ДТП с пострадавшими и одним погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике Коми.

По предварительным данным, 1 октября на перекрестке Октябрьский проспект - улица Орджоникидзе автомобиль под управлением 52-летней женщины совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Далее, двигаясь в сторону улицы Элеваторной, машина выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

- В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован, женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, пострадал водитель Volkswagen, - отметили в ведомстве.

Начата доследственная проверка. Сотрудники СК по Коми ведут осмотр места происшествия.