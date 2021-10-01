Лайнер Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за дебошира

Самолет рейса Москва - Анталья вынужденно сел в аэропорту Краснодара из-за выпившего пассажира, который нарушал общественный порядок на борту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации правоохранителей, во время полета один из пассажиров вел себя агрессивно, бранился, разгуливал по салону и задевал пассажиров. На замечания экипажа реагировал неадекватно. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке.

Нарушителя доставили в участок полиции, им оказался 42-летний житель Подмосковья. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

- В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ. Судья назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, которое он будет отбывать в спецприемнике в городе Тимашевске Краснодарского края, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.