В Волгограде у пенсионера обнаружили оружие, боеприпасы и гранаты

Сотрудники уголовного розыска в Волгограде выявили незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки в квартире 69-летнего местного жителя полицейские обнаружили три ручные гранаты, одна из которых самодельная, почти 200 патронов различного калибра и обрез охотничьего ружья.

Предметы направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр, где установили что оружие и часть боеприпасов пригодны для боевого использования.

Мужчина уверяет, что арсенал он собирал на протяжении нескольких лет исключительно для личной коллекции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему". С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.