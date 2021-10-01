В РФ вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака

Тюменца осудили за уклонение от уплаты таможенных платежей. "Это первое уголовное дело в России с вынесением обвинительного приговора за уклонения от уплаты таможенных платежей за незаконный ввоз табачных изделий", - сообщила Мария Закирова, пресс-секретарь Тюменской таможни.

Фигурант в июне прошлого года ввез четыре тонны импортной смеси для кальянов из Турции, Египта и других стран.

С учетом пеней тюменец не выплатил более 22 миллионов рублей. Нарушителя оштрафовали на 350 тысяч рублей и конфисковали имущество.

Из незаконного оборота изъяты 76 262 единицы безакцизной табачной продукции стоимостью более 12 миллионов рублей. "Именно они стали предметом преступления в деле по пункту "г" части 2 статьи 194 УК РФ", - пояснили в таможенном управлении.