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01.10.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал бывшего начальника НИИ ФСИН Андрея Быкова

Текст: Иван Егоров

Савеловский суд в пятницу арестовал бывшего начальника "Научно-исследовательского института ФСИН России" Андрея Быкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Савеловского суда, Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 ноября 2021 года. Следствием ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Ранее в СК сообщили, что экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей.

По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Как считает следствие, Быков осознавал, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, тем не менее он провел их отчеты, как выполненные наемными работниками. За это сотрудники НИИ получили дополнительные выплаты на сумму более чем в 40 млн рублей.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст ФСИН

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