Суд оштрафовал "Мемориал" на 300 тысяч за неуказание статуса иноагента

Тверской суд Москвы в пятницу признал правозащитное общество "Мемориал", которое получило в России статус иноагента, виновным в правонарушении по части 2 статьи 19 .34 КоАП РФ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, МОО правозащитный центр "Мемориал" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В свою очередь, как сообщили в самом "Мемориале" агентству РИА Новости, административные протоколы в отношении общества составляются по факту публикаций в соцсетях и на сайте общества без соответствующей плашки.