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Рубрика: Экономика

Автотуристы нашли ресурс для увеличения турпотока

Текст: Евгений Гайва
Поток туристов в России может вырасти более чем на один миллион человек, если активнее путешествовать станут маломобильные граждане, считают в Общероссийской ассоциации автомототуризма и караванинга. Пока потенциальных путешественников с ограниченными возможностями здоровья сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры. Даже в самых развитых туристических центрах страны только 10% туристических объектов оборудованы пандусами и другими приспособлениями для маломобильных граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такие данные мы получили в ходе семи автоэкспедиций с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья по России", - рассказал "РГ" президент ассоциации Сергей Лобарев. Ступени, узкие двери, отсутствие специальных туалетов и другие неудобства становятся непреодолимым препятствием для маломобильных туристов и отпугивают их. Есть и другие проблемы. "Во время экспедиции и посещения музеев, очень некомфортно было видеть, когда участники экспедиции - слабослышащая семья отходила от экскурсии и сожалела, что отсутствуют необходимая аппаратура и специалисты с сурдопереводом", - замечает представитель автотуристов.

Фото: istock
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Начать решать проблему общественники предлагают на двух брендовых маршрутах. Это "Чуйский тракт" в Республике Алтай и "Государева дорога", проходящая по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Затем наработанный опыт можно будет распространить на всю страну.

Включиться в работу, по мнению общественников, должны местные власти при поддержке грантов Ростуризма. Необходимые условия для беспрепятственного доступа автотуристов с ограниченными возможностями к основным достопримечательностям, объектам размещения и питания нужно создавать во взаимодействии с бизнесом. Нужно, чтобы эти вопросы учитывались в ходе ремонта, реконструкции, развития туристских объектов, гостиниц, мотелей, глэмпингов и точек питания, считают в ассоциации.

Сначала стоит провести экспертизу объектов и запустить пилотные инклюзивные туристские брендовые автомаршруты для водителей с инвалидностью, у которых отсутствуют противопоказания управления автомобилем, отмечает Лобарев.

Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного
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Во-вторых, нужно создать специальное приложение или интернет-портал, где была бы собрана вся актуальная информация о безбарьерных туристических услугах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ассоциация готовит предложения по внесению изменений в законодательство, которые гарантировали бы учет интересов маломобильных автотуристов.

Доступная среда имеет большое значение. Например, в Сочи к Олимпиаде было сделано многое для того, чтобы не было преград для маломобильных граждан, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Конечно, для этого требуются серьёзные финансовые затраты, и не каждый субъект или муниципалитет может себе это позволить, признает он, но к этому нужно стремиться. "Мы готовы будем обсуждать, чтобы хоть бы в какой-то мере постараться сделать это обязательным. В какой именно, нужно решать с учётом мнения экспертов", - сказал он.

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